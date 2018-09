Amerikanac iskopirao Mandžu: Ma gdje si nestao?! Ne vidim te

Mandžino brutalno spuštanje Argentincu Javieru Mascheranu dobilo je nastavak u prijateljskoj utakmici SAD-a i Meksika (1-0) u Nashvilleu.

Igrala se 66. minuta kada su se zakačili američki stoper Matt Miazga (193 cm) te meksički ofenzivac Diego Lainez Layva (163 cm).

MATT MIAZGA LOVES US SHOWED IT BY PROVIDING THE GOOCH STARE DOWN FOR THIS GENERATION pic.twitter.com/bHcMTFrNPu