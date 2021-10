Zanimljivi su dani na Višnjiku. Amerikanac Kevon Harris nije se pojavio na večernjem treningu u utorak, a dan kasnije Zadar je potvrdio da je Harris njihov bivši igrač. Nekoliko sati kasnije, pak, odmah su u klubu našli i zamjenu, u hrvatskom reprezentativcu Pavlu Marčinkoviću koji je imao otvoreni ugovor sa Sonikom.

No, prvo Harris.

- On je izvanredan dečko, sjajan karakter, međutim, zbog obiteljskih problema koji su doveli do toga da je bio dekoncentriran, jednostavno nije bio prisutan mentalno na utakmicama. Pokušali smo mu pomoći na razne načine, on je sam izrazio želju da bi se volio vratiti kući i riješiti sve svoje probleme. Naglasio bih da nije istina kako smo ga mi htjeli promijeniti, već je to isključivo njegova želja - objasnio je trener Ivan Perinčić za Antenu Zadar.

Harris je skupio svega pet utakmica u kojima se nije pretjerano iskazao, a to će se očekivati od Marčinkovića koji se vraća u matični klub nakon 10 godina. U tri utakmice za Sonik stao je na prosjeku od 18 poena i 10 skokova.

- Jako mi je drago da smo ovako brzo uspjeli realizirati potpis Pavla Marčinkovića. On je sjajan igrač, on je hrvatski reprezentativac, još ovog ljeta je bio moja velika želja, ali nismo to uspjeli realizirati. Zahvalan sam ljudima u klubu što smo ovaj potpis sad realizirali jer će nam Pavle pomoći u svim segmentima igre - kazao je Perinčić.