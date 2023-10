Amerikanci otimaju Hrvatskoj klinca (16) iz Kustošije? Prate ga velikani, a već vrijedi milijune

Nakon prodaje Senegalca Mikayila Fayea (19) u Barcelonu za milijun i pol eura, na pomolu je još jedan milijunski transfer iz Kustošije u nekog europskog velikana. Ovaj put radi se o Hrvatu Dinu Klapiji (16).

Hrvatski trećeligaš navodno za člana hrvatske U-17 reprezentacije koji ima pravo nastupa i za Sjedinjene Države traži 5,7 milijuna eura. Za njega se ozbiljno zanima Arsenal, piše Daily Mail.

Dino Klapija je klasični središnji napadač. Rođen je u North Hempsteadu u američkoj saveznoj državi New York, bio je u akademiji New York City FC-a, a u ožujku prešao u kadete zagrebačkog Dinama, odbio pritom ponude Borussije Dortmund, Atlética i Leipziga. No već su ga na ljeto pustili u Kustošiju, gdje igra za kadete.

Jak je i brz, zabija s obje noge

"Skauti Mikela Artete gledali su ga na zadnje tri utakmice, njegova reputacija raste. Jak je, brz i odličan realizator, zabija s obje noge i dobar je u prekidima", piše Daily Mail koji dodaje kako ga prate i Manchester United, Chelsea i ponovno Leipzig i Dortmund.

Nijemci bi oko njega pregovarali već u studenom, dok ga Arsenal, tvrdi britanski medij, želi dovesti u siječnju.

Klapija je igrao u Medulinu za Hrvatsku U-17 u prijateljskoj utakmici protiv Crne Gore u pobjedi 2-0 u prosincu, a potom se s obitelji preselio u Hrvatsku. No izbornik Robert Jarni više ga nije zvao, a u međuvremenu je početkom listopada bio u kampu američke reprezentacije u Oregonu na pripremama za Svjetsko prvenstvo u Indoneziji koje počinje 12. studenog.

Kustošija, čiji je vlasnik poznati hrvatski menadžer Andy Bara, otvorena je za prodaju talentiranog napadača, piše Daily Mail, traži pet milijuna funti (5,7 milijuna eura) i postotak od buduće prodaje.

Kroz nogometnu školu Kustošije prolazili su Lovro Majer i Mislav Oršić, a u Klapiji bi mogli imati novog bisera. On će morati brzo odlučiti o novoj destinaciji, ne samo po pitanju kluba, nego i reprezentacije. Zasad se čini da mu Amerikanci više vjeruju, a najkonkretniji od klubova je Arsenal. Valjda u HNS-u to neće prekasno shvatiti...