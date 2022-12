Amerikanci prelistavaju knjige rekorda, navijači trljaju oči: Ovo što Dončić radi nije normalno

Luka Dončić (23) je košarkaški genijalac zbog kojeg Slovenci neispavani odlaze na posao, a Amerikancima nije jasno kako jedan 23-godišnjak može tako dominirati pored njihovih zvijezda. Tek mu je peta sezona i uvjerljivo najbolja. Već sad je glavni kandidat za MVP nagradu i ponajbolji košarkaš svijeta. Pa možda i u ovome trenutku najbolji.

Amerikanci su poznati po brojnim rekordima koje izvlače iz naftalina, neki su i banalni. Popijete dvije kave, zabijete 30 koševa i srušili ste rekord, kako je to Dončić jednom slikovito opisao. No, on ih sve ruši.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Dallas je sa 129-114 srušio Houston Rocketse i došao do 20. pobjede u 36 utakmica. Susret je, možete pretpostaviti, obilježio čovjek koji nije s novog planeta. Drugačije ga se i ne može nazvati, obzirom na partije kojima svjedočimo iz noći u noć. Idemo redom.

Već na poluvremenu je uz njegovo ime pisao 21 koš uz sedam skokova i asistencija. I naravno, ispisao povijest. Postao je tek četvrti u posljednjih 25 godina koji je u tri poluvremena skupio minimalno 20 koševa uz sedam skokova i sedam asistencija. To je za rukom pošlo samo Westbrooku, Hardenu i LeBronu Jamesu.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Pa idemo okrenuti nove stranice povijesnih knjiga. Već nakon sedam minuta treće četvrtine je zasvijetlila zelena lampica, novi triple-double. Već osmi ove sezone, a ukupno peti u karijeri do kojeg je došao nakon tri četvrtine. U posljednjih 25 godina samo sedam puta je netko u prve tri četvrtine napravio triple-double, od toga čudesni Slovenac čak pet puta.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

Utakmicu je završio s 35 koševa, 12 skokova i 13 asistencija. Još jedan susret za pamćenje, a pedantni statističari NBA lige odmah će otkriti i neki rekord.

U dvije utakmice u kojima je uzastopno došao do triple-double učinka, Slovenac je zabio 95 koševa, uhvatio 34 skoka i podijelio 23 asistencije. Ukupni zbroj od 151 u sve tri kategorije smjestio ga je na treće mjesto onih koji su dvaput zaredom napravili triple-double. Prva dva mjesta zauzeo je Oscar Robertson. No, u nečemu je i Dončić ispred njega. S 95 koševa, postao je igrač s najviše koševa u dva uzastopna triple-double susreta. U leđa mu gleda nekadašnji rekorder Russell Westbrook koji je imao koš manje.

Zbog njega Amerikanci prelistavaju povijesne knjige, a navijači trljaju oči. Ovakvu dominaciju dugo nismo vidjeli. Što je najbolje, ovo je tek početak jedne veličanstvene karijere.

