Amerikanci su nudili 100.000 $ za film o Draženu, odbili smo...

Ja bih radije da taj film naprave naši ljudi. Bilo je još ponuda, ideja, trebamo odabrati. Ja ne bih dokumentarni film nego igrani film. To je neki vrhunac, kaže Draženova majka

<p>Teško je, kao i svaka godišnjica njegove pogibije, ali je i lijepo vidjeti da Dražen i dalje izaziva toliko pažnje i emocija. To nisam mogla zamisliti.</p><p>Govori nam to <strong>Biserka Petrović</strong> jutro nakon 27. godišnjice tragične pogibije nezaboravnog Dražena. Ponajbolji europski košarkaš svih vremena dobio je brojne počasti za života (sportaš godine, košarkaš godine...) i nakon smrti u prometnoj nesreći s 28 godina. Spomenik ispred MOO-a u Lausanni, te u Zagrebu, Šibeniku, zatim muzej, trgove, ulice... A ubrzo bismo ga mogli gledati i u filmu.</p><p>- Slovenski menadžer iz Los Angelesa ponudio nam je da Amerikanci snime igrani film o Draženu. Htjeli su otkupiti od nas pravo na ime i da potom mi kao obitelj više nemamo ništa s tim. Ali nije nam to odgovaralo, htjeli bismo imati udjela u tom filmu, da tu bude emocija, pa smo odbili.</p><p>Koliko su nudili Amerikanci?</p><p>- Bila je riječ od 100.000 dolara. Radili bi oni i seriju, kao produženu verziju filma - kaže nam gospođa Petrović, pa dodaje:</p><p>- I naš producent u SAD-u <strong>Pete Radović</strong> (nagrađivani sportski producent CBS Sportsa, nap. a.) rekao nam je da se strpimo, da će nam ispitati sve o tome, i nije bio zadovoljan ponudom. On mi govori "Ima vremena za film", ali ja kažem da ga i nema toliko, vrijeme curi...</p><p>Slovenski menadžer koji je stupio u kontakt s obitelji Petrović je Mitja Okor, a producent i redatelj koji je htio snimati film o Draženu je Steven Oritt. Koji je radio glazbene spotove za Foo Fighters, Muse, OneRepublic..., a od filmova osvojio je četiri nagrade za dokumentarac "American Native". Prije šest godina pokrenuo je svoju produkcijsku kuću "James Lucy Productions" i prvi mu je dugometražni film "My Name is Sara".</p><p>- Oni bi i birali glumce, da mi nemamo ništa s tim, što nam se nije dopalo. Draženu nikad motiv nije bio novac, tako govorim i u muzeju, da ne gledaju profit nego da prenesu emociju kroz priču o Draženu - govori Biserka i dodaje:</p><p>- Ja bih nekako radije da taj film naprave naši ljudi. Bilo je još ponuda, ideja, i od naših mladih ljudi i iz ostatka Europe. Mi trebamo odabrati.</p><p>Mjuzikl Ivice Krajača je pred emitiranjem, korona ga je malo usporila.</p><p>- Scenarij za film "Nešto jače od mene" redatelja Ivana Turkovića Krnjaka (32) dali su mi da pogledam, sad ću im se ovih dana javiti. Ja ne bih dokumentarni film jer dokumentarističkih stvari ima dosta i u muzeju, na snimkama..., zato bih radije igrani film. To je neki vrhunac - naglašava Draženova majka, uz ipak tajnovitost na kraju:</p><p>- Kojeg bih redatelja voljela da režira film o Draženu i za kojeg glumca bih željela da ga glumi ipak neću otkriti...</p>