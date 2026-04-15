29. KOLO BEZ GREŠKE

Analiza suđenja: Bio je penal za Dinamo, Hajduk nije oštećen...

Piše Jakov Drobnjak,
Sudac je gledao penal za Hajduk protiv Gorice i potvrdio da je kontakta bilo, ali ga ispravno nije sudio jer je, nakon pregleda VAR snimke, utvrđeno da je bio faul igrača Hajduka u začetku akcije

Bertrand Layec objavio je sudačku analizu za 29. kolo. Analizirano je pet situacija. Jedna s utakmice Varaždina i Istre, dvije s dvoboja Varaždina i Slaven Belupa te još po jedna sa susreta Hajduka i Gorice te Vukovara i Dinama. HNS je sve objavio na svojoj stranici.

Situacija br. 1: LOKOMOTIVA - ISTRA 1961 (62. minuta); izgledna prilika za postizanje pogotka

Sudac utakmice, koji je bio pozicioniran iza incidenta, nije prepoznao prekršaj domaćeg braniča br. 5 koji svojim startom zaustavlja suparnika br. 77 i njegovo napredovanje prema vratima. Utakmicu je sudio Ante Terzić , u VAR-u je bio dario Bel.

VAR sudac je, razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre:

a) kontrolu lopte,
b) smjer kretanja i udaljenost od domaćih vrata i
c) raspored ostalih braniča

preporučio sucu dodatni pregled snimke zbog potencijalnog isključenja sukladno pravilu prekršaja “zaustavljanje suparničkog igrača u izglednoj poziciji za postizanje pogotka”.

Sudac je tijekom pregleda snimke ispravno razmatrao tehničke smjernice te u skladu s Pravilima nogometne igre isključio igrača iz igre.

Situacija br. 2: VARAŽDIN - SLAVEN BELUPO (39. minuta); incident u kaznenom prostoru

Kontakt domaćeg vratara i gostujućeg igrača br. 7, koji se dogodio nakon udarca iz kuta u zračnom duelu za loptu, nije prekršaj Pravila nogometne igre. Lopta upućena iz kutnoga luka završava u vratima, a sudac priznaje pogodak. Susret je sudio Patrik Pavlešić, u VAR-u je bio Ante Čuljak.

VAR sukladno Protokolu provjeravajući cijeli incident te koristeći dostupne kamere nije pronašao elemente nedopuštenog korištenja bilo kojeg dijela tijela napadača u duelu s vratarom.

Smatramo ovaj kontakt "nogometnim“ kontaktom bez prekršaja i podržavamo odluku suca.

Situacija br. 3: VARAŽDIN - SLAVEN BELUPO (76. minuta); kazneni udarac

Ispravna odluka suca utakmice koji je dosudio kazneni udarac. Branič domaće momčadi br. 22 jasno je proširio svoje tijelo položajem svoje ruke koja se u trenutku kontakta s loptom nalazi iznad razine ramena.

Sukladno tehničkim razmatranjima i Pravilima nogometne igre branič je počinio prekršaj kažnjive igre rukom.

Situacija br. 4: HAJDUK - GORICA (75. minuta); prekršaj u “napadačkoj fazi”

Sudac utakmice u rotaciji tijela izgubio je nadzor nad incidentom iza svojih leđa kada je domaći igrač br. 28 skokom u tijelo suparnika počinio jasan prekršaj dostatan za zaustavljanje igre i dosuđivanje izravnog slobodnog udarca. Dopušteni nastavak akcije iste momčadi rezultira novim incidentom u gostujućem kaznenom prostoru. Glavni sudac bio je Ivan Vukančić, u VAR-u Ivan Bebek.

U kontekstu razmatranja potencijalnog kaznenog udarca VAR sudac obavezan je sustavno pregledati prethodnu akciju i utvrditi je li momčad kojoj će potencijalno biti dosuđen kazneni udarac počinila prekršaj u istoj akciji.

U razmatranom incidentu VAR sudac je ispravno slijedio Protokol te pozvao suca na pregled snimke pokazavši mu oba incidenta koja je sudac propustio ispravno prosuditi u terenu za igru.

Nakon ukupnog pregleda snimke i cijele “faze napadačkog posjeda“ incidenta sudac je ispravno odlučio dosuditi izravni slobodni udarac koji se dogodio prije incidenta u kaznenom prostoru.

Ispravna odluka suca kao i pojašnjenje kapetanima obje momčadi.

Situacija br. 5: VUKOVAR 1991 DINAMO (49. minuta); kazneni udarac

Sudac utakmice nije prepoznao u terenu za igru prekršaj kažnjive igre rukom koji je počinio branič domaće momčadi br. 77 unutar vlastitog kaznenog prostora. Patrik Kolarić sudio je utakmicu, a u VAR-u je sjedio Mario Zebec.

VAR sudac je opravdano intervenirao razmatrajući smjernice Pravila nogometne igre i očitu kažnjivost kontakta lopte i ruke u neprirodnom položaju.

Sudac očekivano nakon pregleda snimke ispravno dosuđuje kazneni udarac.

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale
LIGA PRVAKA ODUŠEVILA

VIDEO Atletico - Barcelona 1-2: Madriđani su izgubili bitku, ali ne i rat! Idu dalje u polufinale

Atletico Madrid je izgubio 2-1, ali ukupnim rezultatom 3-2 prošao u polufinale Lige prvaka. Yamal i Torres su zabili za Barcelonu, a Lookman za Madriđane. U polufinalu će igrati protiv Arsenala ili Sportinga
Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji
DOZNAJEMO

Ako Zlatko Dalić ode, igrači žele Slavena Bilića! HNS razmišlja i o još jednoj, manje iskusnoj opciji

HNS već razmišlja o novom izborniku, zato što još nije potpisao novi ugovor sa Zlatkom Dalićem. Igrači, koliko čujemo, ne bi imali ništa protiv da ih preuzme Bilić, ako već Dalić odluči otići
STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...
UŽAS

STRAŠNE SCENE Golman Atletica čepovima u nos zvijezdi Barce! Poteklo dosta krvi. Ležao je...

Drama u Ligi prvaka! Fermín López stravično ozlijedio lice u sudaru s golmanom Atlética, ali nevjerojatno, nastavio je igrati

