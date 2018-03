Analiziraj ovo! On hajdukovce uči svim tajnama 'presinga'...

Interesantno je zvučala vijest kako je Hajduk angažirao taktičkog analitičara Nijemca Martina Rafelta koji je u 27 godina života stigao igrati nogomet, studirati statistiku, baviti se taktičkom analizom te napisati knjigu o nogometnoj filozofiji Jürgena Kloppa.

Što je uopće posao taktičkog analitičara?

- U osnovi, moj zadatak je da pomognem igračima da bolje igraju nogomet. Gledam sve treninge i utakmice, analiziram na snimkama što bi pojedini igrač mogao napraviti drugačije da bude bolji, i o tome raspravljam s trenerima kako bi zajedno pronašli najbolja rješenja - priča nam Martin Rafelt.

Zbog čega ste došli baš u Hajduk, je li presudila veličina kluba, prilika da radite na visokom nivou s ljudima s kojima se dobro razumijete, talentirani igrači, lijep grad?

- Zbog svega navedenoga po malo. Našao sam se na istoj valnoj dužini s trenerima koji rade u Akademiji, dijelimo iste ideje, a ovdje ima i jako puno talentiranih igrača... Naravno, i Split je sjajan grad, sve to me privuklo.

Igrali ste nogomet do svoje 18. godine, zbog čega ste odustali?

- Nakon tri godine muke s ozljedama mišića i koljena odlučio sam prestati. Preselio sam se iz rodnog Dresdena u Dortmund, upisao studij statistike, i iz bliza pratio uspon Kloppove Borussije, o čemu sam pisao stručne komentare, na koncu i knjigu. Bio sam navijač Dortmunda od malih nogu, a uspon Kloppa je krenuo upravo u vrijeme kad sam preselio u Dortmund. Pratio sam sve što se događa, bio na svima press konferencijama, gledao sve utakmice, analizirao... Kad je osnovan internet portal spielverlagerung.de tamo sam objavljivao svoja zapažanja. Taj su portal vremenom počeli pratiti gotovo svi njemački treneri, preko njega me kontaktirao i trener Mainza Thomas Tuchel, za koga sam jedno vrijeme analizirao protivnike. Klopp mi se sviđao jer se svaka moja analiza utakmice poklapala s onim što je on o njoj govorio. To me ohrabrilo da krenem ovim putem, i napišem knjigu o njegovoj filozofiji.

Je li Klopp pročitao vašu knjigu?

- Ne znam, nisam imao priliku popričati s njim o tome...

Kako vas je otkrio Hajduk?

- Voditelj Akademije Gojun poznavao me da dođem posjetiti klub, Od ranije sam znao i trenera Despotovića preko prijatelja i suradnika Renea Marića, Hrvata iz Trpnja koji mi je uvijek pričao o Hajduku kao velikom klubu. On je osvojio Ligu prvaka za mlade sa Salzburgom i on me preporučio. Kad ga je Gojun pitao za savjet, rekao mu je da me uzme jer sam ja jedini čovjek na svijetu koji o nogometnoj taktici znam više od njega, ha, ha, ha...

Koji su prvi utisci?

- U Hajduku postoje talentirani igrači koji su spremni učiti i napredovati, ali i treneri koji žele igrati moderan nogomet. To je najvažnije....

S kim radite?

- Radim u Akademiji, pokrivam B momčad, U-19, U-17 i U-15, posla je jako puno, od ujutro u 8-9 sati do popodne 17-18 smo ili na terenu ili u kino dvorani gdje radimo analize.

Pomažete li stožeru prve momčadi?

- Za sada ne. Imam ugovor na godinu dana, i do tada sam tu...., a spreman sam pomoći bilo kome, kome treba pomoć...

Kada će netko srušiti dominaciju Bayerna?

- Kad netko skupi dovoljno novca, Bayern danas ulaže dvostruko više od ostalih, i zato imaju bolje igrače i uspješniji su.

Koja je liga taktički najjača na svijetu?

- Uvriježeno je mišljenje da je to talijanska, jer mnogi misle da je taktika samo obrana, a u Italiji je obrana sve. Po mom mišljenju nivo taktike u Španjolskoj je daleko najviši na svijetu. Ne samo Reala i Barcelone, nego su i niže rangirani klubovi poput Seville, Atletica... taktički na jako visokom nivou. Oni su korak iznad svih kad je u pitanju pozicijska igra, kako u napadu, tako i u obrani... Engleska ima jake klubove i trenere poput Pochettina, Mourinha, Guardiole, Kloppa..., ali jedan dio lige igra na ''engleski'' način dugim loptama, a drugi dio inzistira na posjedu.

Koji su igrač taktički dominantni?

- Toni Kroos, Luka Modrić, Sergio Busquets....

U kojem smjeru će se nogomet razvijati?

- Od 2005.-2015. nogomet je strašno napredovao u tehničkom i taktičkom smislu, a u tom smjeru će se i dalje razvijati. Teško da će igrači moći biti fizički puno bolji nego što su danas recimo Ronaldo ili Mbappe.

Tko će biti novi svjetski prvak?

- Francuska, Brazil, Španjolska ili Njemačka.

Argentina?

- Imaju Messija, ali ga ne koriste dovoljno dobro.

Hrvatska?

- Imate potencijala...

Tko će osvojiti LP?

- City ili Liverpool su taktički najjači, Barcelona, Bayern i Real imaju najbolje individualce...

Pripremate li neku novu knjigu?

- Da, uskoro će izaći nova knjiga o nogometnim formacijama, na kojoj surađujem s Tim Riekeom i Reneom Marićem.