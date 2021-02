Bivši nogometaš Hajduka i Rijeke te bivši hrvatski reprezentativac odlučio je nastaviti s nogometnom karijerom. Prije nešto više od šest godina trčao je za Leom Messijem u Londonu i zabio gol Argentincima, a sada će zaigrati za OŠK iz Omišlja koji se natječe u 1. ŽNL Primorsko-goranske!

Riječ je, dakako, o Anasu Sharbiniju (33) koji je s ozbiljnim nogometom prestao još tamo 2016. godine kada je pukla njegova ljubav s Rijekom, no uredno je primao plaću sve do 2018. godine kada mu je istekao ugovor. Anas je to ljeto odradio nekoliko treninga u Grobničanu, odigrao prijateljsku utakmicu i nestao s nogometne mape. Skroz se maknuo iz nogometa sve do danas kada je odlučio potpisati za Omišalj.

- Nazvao me predsjednik Nikola Turčić i predložio da se priključim OŠK-u u nastavku sezone! Brzo sam pristao, zašto ne?! Znam sve o klubu otkada je Ahmad počeo igrati na Omišlju - rekao je Sharbini, piše sportcom.hr.

Nogomet ima u malom prstu i ova dvogodišnja stanka je teško mogla utjecati na to, a s kondicijom nikad nije imao problema. E sad je samo pitanje koliko će se zadržati.

Predsjednik OŠK-a je danima držao ovu informaciju pod velom tajne, a Anasa nije bilo teško nagovoriti jer njegov brat Ahmad tamo igra od kolovoza 2020.

Anasu su tek 33 godine, a s ozbiljnim nogometom se prestao baviti u siječnju 2016. godine kada je pukla ljubav s Rijekom, no bez obzira na to je zaslužio mjesto u povijesnim knjigama sada kluba s Rujevice.

U Rijeci je stasao kao igrač i u prvom mandatu proveo od 2005. do 2009. pa je potom zajedno s bratom Ahmadom preselio u Hajduk gdje je bio od 2009. do 2012. Nakon kratke epizode u Al-Ittihadu, vratio se u Rijeku 2013. godine i ostao sve do isteka ugovora. Za Riječane je odigrao 163 utakmice uz 42 gola i 44 asistencije. Posljednja utakmica u profesionalnom nogometu bila je ona iz listopada 2015. godine protiv Inter Zaprešića.

Svojevremeno je bio jedan od najtalentiranijih hrvatskih nogometaša s predivnim driblingom i zlatnom desnicom, a definitivno je slavne dane svoje karijere imao 2014. godine kada je u studenom 2014. godine igrao za Hrvatsku protiv Argentine (1-2) te uz to zabio gol Messiju i društvu.

Debitirao je za reprezentaciju 2009. godine protiv Katara, a posljednju utakmicu odigrao 2015. protiv Gibraltara. Za Riječane je odigrao 163 utakmice uz 42 gola i 44 asistencije. Posljednja utakmica u profesionalnom nogometu bila je ona iz listopada 2015. godine protiv Inter Zaprešića.

Definitivno je prerano završio s profesionalnim nogometom, još nekoliko godina je bilo ispred njega, ali očito je kod njega došlo do zasićenja. I šteta što je došlo do toga jer smo od tada zakinuti za pravu nogometnu romantiku koju je proizvodio ovaj nogometni čarobnjak.

Nekad su braća Sharbini harala Prvom HNL, a sada će 1. ŽNL. Od Messija i Argentine do niželigaškog nogometa.