Najbolje 'lijevo krilo' Rijeke u prošlom desetljeću, jedan od najnadarenijih hrvatskih nogometaša proteklih 15 godina. Anas Sharbini (34).

Poseban nogometaš, posebni sportaš i čovjek oko kojeg nikad ništa nije bilo niti će biti obično, premda je karakterom zapravo najobičniji klasični primorski, grobnički tip. Bez malicije, dobar k'o kruh, ali kad se neka odluka ili osjećaj internaliziraju u njemu... Nije se rodio tko će ga izbaciti iz kolosijeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Anas danas

Pamtimo davne prve intervjue s klincem o čijem se talentu naveliko pričalo u riječkim kuloarima. Tada, prije više od desetljeća i pol, priča se svodila na 'mlađeg Ahmadovog brata, dečka koji s loptom radi što ga volja i barem je deset puta bolji od vršnjaka'.

Kakav nam je došetao na prvu nogometnu ćakulu kao 17-godišnjak, takav se pojavio i danas, u žestoko sunčano zametsko jutro. Isti, 'samo' 17 godina stariji.

Polako, s noge na nogu, široki osmijeh: 'Ča je ćo... Kade' si'? Potpuno nesvjestan da su cijela terasa i cijeli Trg riječkih olimpijaca stali jer je došetao Anas.

Brat Ahmad i prijatelj iz djetinjstva Nikola Turčić, danas predsjednik omišaljskog OŠK-a, napokon su ga nagovorili da opet zaigra nogomet. U županijskoj ligi. Malo ga zeza aduktor pa polako skuplja kondiciju i rješava taj usputni problem. Onda će u puni: petoligaški pogon!

- Moja Gita (trogodišnja kćer, op.a.) i nogomet. To je to. To je jedino bitno. A je l' nogomet u Ligi prvaka ili županijskoj ligi... To je samo varijacija, glavno da se 'pika bala' - govori nam Anas koji je s bratom Ahmadom kreirao neke od najnezaboravnijih trenutaka u bližoj povijesti riječkog nogometa.

Ahmadov nos za gol i Anasovo... A sve. Dribling, top u obje noge, asistencija, ona famozna vanjska - 'backend' kojim je s mjesta, iz gležnja mogao pogoditi točno gdje ga volja s 50 metara.

I uz to sve: liječnici fascinirani na svakom testiranju. Jer na bogomdani talent kod Anasa su se nakalemili 'mišići idealni za sport i pluća ronioca'. Dečko je rođen da bude atleta. Trebao je dan-danas igrati u npr. Serie A ili barem Nizozemskoj, Portugalu, Belgiji... A on se oporavlja da zaigra u - petoj ligi.

- Trebao sam, da. Ali onima koji me poznaju ne moram dodatno pojašnjavati: ne žalim ni zbog čega. Svjestan sam da sam griješio, da je bilo i nepravdi na moju štetu no nisam tip koji će gledati unazad i razmišljati 'ma da sam bar prije pet ili deset godina napravio ovako ili onako'. Imam zdravo dijete, ja sam zdrav, još mogu igrati nogomet. Znači, dobro je! Naravno, ponekad mi bude krivo zbog nekih kikseva, ali svatko kiksa u životu.

Na primjer?

- A nisam trebao ne doći na put za utakmicu, nisam se trebao zakačiti s Kekom. Pogriješio sam, platio kaznu, ali poslije... Onda je klub bio tvrdoglav pa su trenirali strogoću na meni. I tu su mi otišle 2-3 godine u kojima mi po prvi put u životu nije ni bilo do nogometa.

Ali Anas nije tip koji će na duge staze bilo što zamjerati i samome sebi, a kamoli nekome drugome.

- Ma kakvi. Ja Keka pamtim samo po tome da je u pitanju najbolji trener kojeg sam ikad imao. Ali: daleko najbolji trener! Sve je u nogometu prošao, jako je inteligentan, ima vrhunski nastup. Strašan stručnjak. Majstor.

Ovaj tjedan nam je reprezentacija bila u Rijeci...

- Da, Zlatko Dalić. Njemu zauvijek svaka čast na tome što je baš on prvi našao hrabrosti da mi da istinsku, pravu šansu. Došao je u Rijeku, dao mi i 'desetku' i kapetansku vrpcu. Đalović, Ivanov, Manuel Pamić, Šafarić, Vučko, Žilić, Marčić, Bule, ja... Bili smo jaka momčad i zaje..na svlačionica. Nije Dali bilo lako s nama, bili smo brdo teških karaktera. Izlazilo se do jutra, bilo ih je koji bi i zapalili cigaretu u svlačionici pod tušem, ali bili smo i igrači koji su asfaltirali Hajduk, igrali nogomet pun i trke, i atrakcije i golova.

'Vatreni' kašljucaju.

- A čuj, malo nas je dokačila smjena generacija, a malo i umor jer se zbog ove pandemije igra stvarno ogroman broj utakmica u malo vremena, ali mislim da ćemo mi za Euro opet pronaći onu pravu momčadsku kemiju i biti pravi.

Vi i Ahmad ste znali nogometno slomiti Hajduk, a onda završili u Hajduku. Nekoliko dana nakon što je već bila organizirana press-konferencija na kojoj ste trebali biti predstavljen kao: igrač Dinama.

- Je, svega je bilo u to ljeto 2009. - smije se Anas.

- Rijeka je bila bez prebijene pare. Ahmad i ja smo se svaki dan budili s opterećenjem 'Moramo vas prodati da spasimo klub'. Sa svih strana pitanja o tome gdje bih radije, u inozemstvo, Dinamo ili Hajduk... A ja klinac od 22 godine koji je samo htio uživati život na mom Grobniku i igrati u mojoj Rijeci.

Dobro je ispalo, prije nego je došao Dalić bilo je i drugih kombinacija.

- Je, htjeli su me poslati na posudbu u Pomorac. I ja sam rekao 'A dobro, ako moram idem u Kostrenu'. Ali nisam otišao. Jer me trener nije htio. Tad je u Pomorcu kratko kao šef struke bio Igor Pamić koji je rekao da mu: ne trebam - opet se smije Sharbini, tip kojem je stvarno svejedno priča li o tome kako je trebao završiti u Pomorcu ili kako je igrao za repku protiv Argentine.

- Lopta kroz noge Messiju? Ma to je bilo onako, usput... Naletio mi je! Godina 2014., izbornik Niko Kovač, na terenu Kovačić, Badelj, Vrsaljko, Tomečak... Izgubili smo 1-2. Ja sam zabio za nas, a Messi i Aguero za njih. Zabijem Argentini. Pa zabijem Dinamu u 90' za 2-1 i preskočimo ih na tablici. I Kek mi kaže 'Odmorit ću te sljedeću tekmu pa onda igraš svih 90 protiv Hajduka'. Dođe Hajduk, a ja dobijem: nula minuta. Kek. Kakav 'kralj'!

Rekli ste da je svega bilo u ljeto 2009. kad je klub vas i Ahmada morao prodati. Mamić je onda bio lud od bijesa što vi niste završili u Dinamu.

- A znam, ali... Ča ću mu ja? Tad sam prvi i zadnji put u životu razgovarao s njim. Da je Rijeka rekla 'Ideš u Dinamo', ja bin šal va Dinamo. Kad su rekli 'Ti i Ahmad u Hajduk'... 'Šli smo va Hajduk. Znam samo da se meni nije išlo nigdje. Da se mene pitalo još bih godinama bio u Rijeci pa onda otišao van. Ali nije me se pitalo, ni malo. Klubovi, menadžeri, mediji, navijači... Sve je brujalo od bezbroj svakakvih mišljenja. Svi su imali nešto za reć'. Svaki dan, kako prođem pored kioska tako se sam sebi smijem s naslovnica. Svi su imali neki stav i kombinaciju. A meni je bilo muka jer moram ća iz Rijeke.

Hajduk?

- A dobro mi je bilo, ali nije to više onaj Hajduk. Već tada se vidjelo. Domaći igrači, oni iskusniji su već tada govorili: 'Nekad je protivnike bilo strah doći na Poljud, prvih pola sata nisu se sastajali s loptom, a danas'... Kao da se Hajduk više boji sam sebe nego što se protivnici boje Hajduka.

U Rijeci si vozao suparnike, a na Poljudu: Subašićev auto po tartan stazi?

- Bilo pa prošlo, pusti sad to. I tu sam kaznu uredno platio, svima se ispričao pa platio. Mladost-ludost.

Rijeka?

- E to je druga priča. Mišković je stvorio veliki i stabilan klub. Zna se tko je gazda, tko je za što odgovoran, gdje je mjesto čelnicima, gdje igračima, a gdje navijačima. Je, upali su u krizu, ali tko ne upadne u krizu u deset godina? Žao mi je zbog Rožmana, čini mi se da dobar dečko i jako vrijedan trener. Tomiću želim sve najbolje - kaže Anas pa se ograđuje:

- Ali ne pitaj mene za HNL. Jako malo gledam, tu i tamo Rijeku i koji derbi. Moguće je da ima igrača koje ne bih prepoznao u gradu. Ono što sad ne propuštam je Manchester City. Kako majstori igraju... Guardiolu se može i ne voljeti, ali ljudi: koji je to nogomet! Sakriju ti loptu, idu driblinzi, pete, pogled prema protivničkom golu i 'ajmo, nadigravanje. Gledaš i uživaš.

City, repka, Hajduk, Dinamo... O svemu priča, ali kod Anasa se sve uvijek vrati na - Rijeku.

- Pogriješio sam. Ali i oni su mogli biti malo fleksibilniji. Mislim da je žao i meni i klubu. A meni je zapravo najviše žao što sam tek sad bratu i Nikoli pustio da me nagovore da opet zaigram. Pet godina bez nogometa. Previše. Ali opet mi je došao gušt igrati nogomet, a to je divno.

Mahnuo je konobarici da naplati kave, istegnuo se na stolcu pa pružio ruku.

- Niš'... Gren ja doma na Dražice po kćer, a mi se vidimo se va Omišlju čim zaigram. Ala, adio.

I ode majstor s talentom za 'ligu petice' u Opatiju, na terapiju da bi mogao zaigrati u županijskoj ligi.

Jesu li krivi njegova glava i manjak upliva na vlastitu karijeru, loša sreća, krivi potezi roditelja, previše interesa oko velikog imena i velike love koja se vrtjela oko njega, grobnička tvrdoglavost... Sad nije ni bitno. Sad je tu gdje je.

I vjerujte, ni najmanje ne djeluje kao čovjek koji gubi san misleći o tome koliko je Mundijala i utakmica u Ligi prvaka mogao odigrati.

Doma je na Grobniku. Igra zajedno s bratom na otoku. Uživa u roditeljstvu. Kroz noge Messiju i gol Argentini za Hrvatsku ili dribling i gol na treningu za OŠK u Omišlju? Sve je to gušt nogometa i sve je to zapravo jedno te isto... Kad si Anas Sharbini.

Nitko osim njega nije toliko poseban da i kada, pet godina nakon zadnje odigrane utakmice, potpiše za županijskog ligaša postane jedna od - udarnih vijesti sportskih rubrika!