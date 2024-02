Ancelotti: Modrić? Jednom sam s njim razgovarao i to je dosta. Njemu je teže nego ostalima...

Realov trener Carlo Ancelotti rekao je u subotu da Luka Modrić teško prihvaća sjedenje na klupi za pričuve, ali se 38-godišnji hrvatski veznjak ponaša profesionalno i uzorno, a ostaje nepoznato hoće li mu klub za četiri mjeseca produljiti ugovor.

Dokapetan Modrić je prije četiri dana ostao na klupi za pričuve u gostujućoj pobjedi 1-0 nad RB Leipzigom u osmini finala Ligi prvaka, a prije toga je dobio po 20 i 14 minuta u derbijima s Gironom i Atletico Madridom. Novinari su na konferenciji za medije u Madridu pitali Ancelottija o Modrićevoj situaciji.

- O toj temi sam već nekoliko puta razgovarao s vama. S Lukom sam jednom razgovarao i mislim da je dovoljno. Očito je da je on navikao igrati gotovo sve utakmice. Malo mu je teže nego drugima prihvatiti sjedenje na klupi i to je normalno. To savršeno razumijem. Luka se ponašao kao profesionalac, ozbiljno pristupa radu, trenira, bori se kako bi igrao. On je dostupan za igranje u svakoj utakmici, uključujući sutrašnju - izjavio je Ancelotti koji ove sezone prednost na sredini terena daje mlađim igračima.

Vodeća momčad španjolskog prvenstva Real Madrid u nedjelju u 14 sati gostuje u susjedstvu kod četrnaestoplasiranog Rayo Vallecana.

- Modrić doprinosi u svlačionici kao što je doprinosio i ranije kada je igrao sve utakmice. Jako je poštovan. Služi kao primjer kako bi se trebao ponašati jedan profesionalac jer je svakodnevno na najvišoj razini. I kada ne igra doprinosi te nastavlja biti referentni igrač ove momčadi - izjavio je Ancelotti.

Modriću, koji je ove sezone nastupio u 27 utakmica, ugovor istječe 30. lipnja.

Ancelotti je prethodnih mjeseci nejasno odgovarao na konferencijama za medije da će Modrić sam odlučiti što će napraviti po isteku ugovora. Govorio je kao da Modrić samostalno može odlučiti hoće li ostati u Real Madridu i iduće sezone. Uprava se nije oglasila po tom pitanju niti je ikada rekla da neki igrač samostalno može odlučiti o tome.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Novinari su stoga u subotu pitali Ancelottija je li to njegova osobna ideja, da će Modrić sam odlučiti, ili je to stav uprave. No 64-godišnji Talijan opet nije dao jasan odgovor.

- To je ono što je klub radio posljednjih godina s legendama poput Modrića, Tonija Kroosa, Nacha Fernandeza, sa svima koji imaju godinu dana ugovora - rekao je.

Real Madrid je s tom trojicom igrača produljio prošle godine ugovor za dodatnih godinu dana, a taj ugovor svima njima istječe 30. lipnja.

- S Lukom sam razgovarao prije mjesec dana o toj temi. Sve je prilično jasno između njega i nas - rekao je.

Modrić je u ranijim izjavama za medije govorio da bi volio nastaviti igrati za Real Madrid. Za Real Madrid igra od ljeta 2012. te je s njim osvojio 24 trofeja.

Klub je proteklih godina produljivao ugovore po godinu dana igračima starijima od 30 godina. No, nije se uvijek uspijevao dogovoriti sa svima ili nije računao na njih, pa su tako sa Santiago Bernabea odlazile zvijezde poput kapetana Sergija Ramosa, Marcela i Cristiana Ronalda.