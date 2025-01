Ancelotti najavio utakmicu s Barcelonom: Ovo je važan trofej i često određuje smjer sezone!

Real Madrid brani trofeje u Ligi prvaka, La Ligi i Superkupu, u kojem je lani s 4-1 razbio Barcelonu, uz hat-trick Viníciusa Júniora. Katalonci su uzvratili početkom ove sezone pobjedom 4-0 na Santiago Bernabéu, ali utakmica u nedjelju (20.00) nosi puno veću rezultatsku važnost. U igri je trofej i svjestan je toga Carlo Ancelotti.

- Imamo jednako samopouzdanje kao i uvijek u finalima. Krasi na veliki entuzijazam, a za razliku od utakmice s Mallorcom imamo i kompletan sastav - rekao je talijanski trener i osvrnuo se na prošli El Clasico.

- Napravili smo analizu, moramo ponoviti dobre stvari koje smo u tom susretu radili, ali i izbjeći pogreške. El Clasico je uvijek El Clasico, ali finale mu daje dodatan pritisak.

Barcelona je najviše problema zadala Realu hvatanjem igrača na offside zamke. Ancelotti je obranio pažnju na taj segment igre.

- To je važan aspekt koji smo analizirali. Da, to je važno, moramo se suprotstaviti da se to ne ponovi.

Trener "kraljevskog kluba" iznio je zanimljivu teoriju.

- Barcelona je povijesni suparnik i utakmice su uvijek vrlo natjecateljske. Rezultat se ne može predvidjeti. Uvjeren sam da ćemo mi biti jako dobri. Ovaj trofej ima veliku važnost jer na statističkoj razini sezona u kojoj smo osvojili Superkup bila je jako dobra, a kad ga nismo osvojili nije dobro prošla. To je natjecanje koja vam daje puno više motiva i dinamike za nastavak...

Talijan je poznat kao vrlo fleksibilan trener koji ne "guši" igrače taktičkim i drugim okvirima.

- Dajem im puno slobode, ne forsiram ih previše gledanjem videa, dobra je atmosfera, ne znam što rade u sobama niti želim znati. Ako netko kasni popričam s njim, ako ima dobar razlog sve je u redu, ako nema bude kažnjen - zaključio je Ancelotti.

Luka Modrić oporavio se od bolesti i bit će spreman za utakmicu, samo je pitanje hoće li krenuti od prve minute ili s klupe.