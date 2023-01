Ancelotti nakon mučenja kod niželigaša: Ovo nije nogomet

Real Madrid je u šesnaestini finala Kupa gostovao kod četvrtoligaša Cacerena. Carlo Ancelotti mislio je da će to biti kamilica za njegovu momčad pa je odlučio odmoriti Karima Benzemu, Luku Modrića, Viniciusa, Tonija Kroosa. Kako se samo prevario.

Cacereno je stvorio ogromne muke europskom prvaku, mučio se Real cijelu utakmicu, a gol vrijedan prolaska u osminu finala zabio je Rodrygo u tek 69. minuti.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Bez obzira na mučenje svoje momčadi, Ancelotti je bio zadovoljan izvedbom.

- Sve mi se svidjelo, od prve do posljednje minute. Znali smo da neće biti lako, ali nismo riskirali u obrani i odigrali smo drugu utakmicu u nizu bez primljenog gola.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

Utakmica se igrala u Caceresu, gradu udaljenom 250 km od Madrida, a domaćini se baš i ne mogu pohvaliti bajnim stanjem travnjaka, što je razljutilo Ancelottija. Takav teren donosi i rizik od ozljede, što Realu nikako ne treba u ovoj fazi sezone kada ih tek čekaju najvažnije utakmice.

- Na njemu se ne može igrati. Za mene to nije nogomet. Lijepo je to što se manji klubovi mogu natjecati s velikima. To je dobro za navijače, ali i oni bi željeli vidjeti dobar nogometni meč - rekao je Ancelotti.

Najčitaniji članci