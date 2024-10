Ancelotti: Ne žalim ni za čim, zakačio sam se s pomoćnikom. Flick: Realov rekord? Briga me

Kako proživljavam ovaj trenutak? Stvari se ne vrte oko mene. Nisam bitan ja, bitna je momčad, bitni su klub i navijači. Jako smo sretni i sada mislimo na navijače koji su ovo zaslužili. Danas smo napravili veliki iskorak, igrali smo protiv kluba koji se smatra jednim od najboljih na svijetu i ima vrhunske igrače. Odlično smo se branili i to je bio ključ. Pored toga smo koristili naše šanse. Nije lako zabiti četiri gola u Madridu, ali uspjeli smo, rekao je trener Barcelone Hansi Flick nakon velike pobjede nad Realom u Madridu 4-0 u 11. kolu La Lige.

- Moramo ovako nastaviti, korak po korak. Kako smo radili do sada, nastavit ćemo i dalje. Sljedeća je utakmica protiv Espanyola. Ekipa se mora dobro odmoriti i onda ćemo se pripremiti za tu utakmicu. Što sam rekao igračima na poluvremenu? Morali smo promijeniti način na koji radimo pritisak. Također smo u drugom dijelu imali bolju kontrolu lopte. Napravili smo jednu izmjenu i rekao sam momčadi kako se treba braniti - dodao je Nijemac.

Real je imao šansi, ali briljirao je golman Barcelone, koji je uspio sačuvati mrežu netaknutom.

- Jako sam sretan zbog Iñakija Peñe, on ovo zaslužuje. Svaki put kad sačuvate praznu mrežu to je važno za cijelu momčad. Moramo dati igračima još samopouzdanja, vidjeli smo za što su sposobni. Sada slave u svlačionici i to je jako lijepo vidjeti. Spriječili smo Real Madrid u dostizanju rekorda? To me ne zanima, ja se fokusiram na svoje igrače i na naš plan igre.

Ancelotti: Ne žalim ni za čim

Carlo Ancelotti kasnio je na konferenciju za medije. Bio je vrlo bijesan nakon pobjede i nije htio dati izjavu za televiziju te je bijesno odjurio u svlačionicu.

- Je li mi ovo najteža noć kao treneru Reala? Ne bih rekao, ne žalim ni za čim. U prvom poluvremenu smo igrali jednako kao što smo igrali protiv Dortmunda. Imali smo dobre prilike. Ideja je bila da pritišćemo visoko i napadamo, to smo i radili 60 minuta. Ovaj trenutak je težak, ali uvijek je tako kad izgubite, posebno sad kad se to dogodilo nakon 42 utakmice bez poraza.

- Moj stav je da je ovo bila izjednačena utakmica. Imali smo neke prilike, igralo se jako intenzivno u prvom poluvremenu, mogli smo zabiti da smo bili malo precizniji. Mogli smo mi biti ti koji će povesti. Kad su zabili, odmah su zabili dva gola i isisali svu energiju iz nas. Imali su puno prostora jer smo mi riskirali u zadnjoj liniji, a oni su bili jako opasni iz kontranapada.

Svađa sa stožerom Barcelone

Zaostatak za Barcelonom je velik, šest bodova. A Mbappé nije imao večer. Čak osam puta bio je u zaleđu.

- Sezona je jako duga, ne smijemo se sada ponašati kao da je sve gotovo. To nije dobro, a to ozbiljne ekipe ni ne rade. Radit ćemo na tome da budemo bolji pa ćemo vidjeti gdje će nas to dovesti. Riskirali smo, znali smo da će Barcelona stati visoko, normalno je da onda bude puno zaleđa.

Trener Reala posvađao se sa stožerom Barcelone pa je pojasnio što se dogodilo.

- Nisam se zakačio s Flickom, nego s njegovim pomoćnikom koji se nije ponašao kao gospodin. To sam rekao i Flicku koji se složio.

Promjena taktike zbog Luke Modrića

U 63. minuti uveo je Luku Modrića. Je li trebao početi od početka?

- U prvom poluvremenu smo bili dobri i to tvrdim sad pred svima. Nisam u krivu jer sam u nogometu već 48 godina. Obrana je u prvom poluvremenu bila odlična. Kad je ušao Modrić, promijenio sam taktiku jer sam htio da bude opasniji 1 na 1 - zaključio je Ancelotti.