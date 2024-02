Ancelotti o Lukinoj budućnosti u Realu: 'Savršeno ga razumijem! Odluka je u njegovim rukama...'

Luka Modrić (38) riješio je nedjeljni derbi La Lige na Santiago Bernabéuu. Njegova bomba s 20-ak metara u 81. minuti, šest minuta nakon što je ušao u igru, donijela je Realu pobjedu nad Sevillom 1-0 i zadržala ga na osam bodova prednosti pred Barcelonom, devet pred Gironom (koja ima utakmicu manje) deset kola do kraja prvenstva.

Modriću je to bio drugi gol ove sezone i došao je u pravom trenutku. Pun hvale bio je trener Carlo Ancelotti koji ove sezone jako dozira Hrvata i uglavnom mu daje mrvice. Od osam ovogodišnjih utakmica u prvenstvu, samo je triput bio u početnoj postavi.

- Proslavili smo Lukin gol jer je to zaslužio. Sjajno je zabio i puno doprinio igri otkad je ušao s klupe. Jako je teško ostaviti ga na klupi, ali svaki dan pokazuje da je primjer za cijelu momčad - kazao je Ancelotti.

Naravno, sve zanima što će se s Modrićem dogoditi iduće sezone. Hoće li nastaviti igrati ili se oprostiti nakon Europskog prvenstva u Njemačkoj, hoće li mu Real ponuditi novi ugovor u sadašnjoj ili nekoj drugoj poziciji u klubu. Hoće li prihvatiti zov milijuna i otići u Saudijsku Arabiju ili Ameriku ili će, pak, ostvariti obećanje koje je dao Bad Blue Boysima kad je napuštao Dinamo i karijeru zaključiti u Maksimiru.

Pitanja je puno, samo Luka zna što je odlučio, a španjolski mediji upitali su Ancelottija što o svemu misle na Bernabéuu.

- U Lukinim je rukama izbor oko toga što želi iduće sezone, moramo samo čekati njegovu odluku. On, Kroos i Nacho su u istoj situaciji. Klub ima vremena sve to srediti u idućih nekoliko godina ili mjeseci. Jako je komplicirano rješavati takve slučajeve, savršeno razumijem što Modrić misli kad ne igra jer sam to prolazio kao igrač. Modrić ne izgleda kao 39-godišnji igrač - kazao je trener Reala.

"Nikad ne odustaj. Hala Madrid", napisao je Modrić na službenom profilu na platformi X.

Ancelottija su upitali i zašto minutu nije dobio mladi Turčin Arda Güler (19).

- Prije Modrićeva gola imao sam jednu misao, a nakon gola drugu. Mislim da to razumije. Ako ne, neće se ništa dogoditi, ali ne moram davati objašnjenja - jasan je Talijan.