Ancelotti: Pickford je jako tužan zbog ozljede Virgila van Dijka

Pickford je u nedavnom 'Merseyside' derbiju ozlijedio ponajboljeg stopera svijeta Van Dijka nakon čega su neki njegovi suigrači optužili Evertonove igrače da igraju jako prljavo u derbijima

<p>Golman Evertona grubo je uletio u <strong>Virgila van Dijka</strong> i pokidao mu prednji križni ligament njegovog koljena. Još nije poznato koliko će Nizozemac točno izbivati s terena, ali to će najvjerojatnije biti cijela sezona.</p><p>- Jordan Pickford jako je tužan zbog ozljede koju je nanio stoperu Van Dijku - otkrio je trener Evertona <strong>Carlo Ancelotti</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Klopp i Lovren u zagrljaju</strong></p><p>Liverpool nije uvrstio Van Dijka na listu od 25 igrača koji će nastupati u nastavku Premiershipa ove sezone, što dovoljno govori o ozbiljnosti ozljede.</p><p>- Da budemo jasni, mi smo zaista tužni zbog Van Dijkove ozljede. Svi se nadamo da će se brzo oporaviti i da će biti dobro. Postojao je kontakt s Jordanom Pickfordom, radi se o lošem tajmingu. Ali činjenica je da se u Premiershipu brzo igra i nije teško nekada zakasniti. Jordan je malo kasnio, ali njegova namjera bila je dohvatiti loptu. Nije želio ozlijediti Van Dijka. Bilo bi previše kazati da je to učinio s namjerom. Van Dijk to zna. Jordan je zaista tužan i razočaran - stao je u obranu svog golmana Ancelotti.</p><p>VAR je tijekom remija Evertona i Liverpoola (2-2) pregledao tu situaciju, ali nije kaznio Pickforda. Umjesto penala i crvenog kartona, suđeno je zaleđe, a kontakt se dogodio nakon zaleđa, stoga su suci smatrali kako ne mogu kazniti engleskog golmana, ali ipak su mogli. Iz engleskog nogometnog saveza (FA) također su potvrdili da nemaju razloga kazniti golmana Evertona.</p>