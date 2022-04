Ancelotti potvrdio veliku vijest: 'Modrić će se umiroviti u Realu'

Još se nisu smirile društvene mreže, još naokolo iskače čarobna asistencija Luke Modrića (36) za Rodryga kojom je Real Madrid izborio produžetke protiv Chelseaja pa u dodatnih pola sata osigurao polufinale Lige prvaka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Modrić je novom maestralnom izvedbom produbio mitske razmjere svoje kvalitete, toliko da će i Netflix snimati dokumentarac o njemu, saznaju 24 sata. A budući da su takvu privilegiju dobili samo najveći poput Jordana, Schumachera, Pelea, Neymara... Suvišno je govoriti.

Njegova jedina želja bila je završiti karijeru u Real Madridu. Klubu u kojem se u početku mučio da bi mu, potom, dao sve i stekao status ikone. Jednom je Mourinho rekao: "Sve što tražim od navijača Real Madrida je da Luki Modriću daju malo vremena i da budu strpljivi. Toliko je dobar da će se Santiago Bernabeu zaljubiti u njegovu klasu."

Sada je Carlo Ancelotti potvrdio ono što je hrvatski kapetan najviše htio.

- Luka Modrić će završiti karijeru ovdje u Real Madridu. Ne znam kada će se to dogoditi, ali to žele i klub i Luka. Neće biti problema s obnovom ugovora. Modrić se jako brine o sebi, u karijeri nije imao većih ozljeda i to mu jako pomaže - rekao je trener 'kraljeva' i potvrdio ono što je u bilo u zraku već tjednima.

Carletto je Modrića usporedio s možda i najvećom legendom talijanskog nogometa.

- Trenirao sam nogometnu legendu Paola Maldinija, koji je osvojio Ligu prvaka kao 40-godišnjak. Ako bih Modrića morao usporediti s nekim, bio bi to Maldini. Zbog njihove kvalitete, ozbiljnosti, shvaćanja nogometa... Legende su - zaključio je Ancelotti.

Najčitaniji članci