Ancelotti se naklonio Modriću: 'On je dar za nogomet! Jedna stvar posebno oduševljava...'

Luka Modrić ne prestaje oduševljavati nogometni svijet čak i u 40. godini života. Ovog vikenda još jednim maestralnim golom pridonio je visokoj pobjedi Reala protiv četvrtoligaša Deportiva Minere. “Pukla je petarda”, a hrvatski maestro zabio je četvrti gol “kraljeva”.

Španjolska nogometna javnost ponovno mu se naklonila, a Marca je izašla s naslovnicom “Luki nema kraja”. Ovo je bila druga utakmica zaredom u kojoj je kapetan hrvatske reprezentacije i Reala zabio za Madriđane. Ranije prošlog tjedna pokrenuo je preokret Reala protiv Valencije.

Tada je u 85. minuti zabio za 1-1, a deset minuta kasnije Jude Bellingham dovršio je preokret u La Ligi. Modrić je postavio i klupski rekord. Naime, golom protiv Valencije postao je najstariji igrač u dugoj povijesti Reala koji je zabio, a protiv četvrtoligaša taj rekord još je malo popravio.

Trener Carlo Ancelotti nakon utakmice s Minerom istaknuo je ulogu kapetana Luke Modrića te se s posebnim poštovanjem osvrnuo na izvedbu veznjaka.

- On je dar za nogomet. Još više za one koji mogu uživati izbliza, navijače, suigrače, trenera... cijeli Real Madrid. Za mene je to veliki dar, posebno oduševljava način na koji se priprema za ovakve utakmice. Priprema ih kao da su finale. Luka je vrlo važan primjer za mlade igrače - rekao je Ancelotti.