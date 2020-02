Anderlecht je novi početak, a sada ću pričati samo na terenu

Marko Pjaca novi je igrač Anderlechta. Dosadašnji igrač Juventusa zaputio se u Belgiju na šestomjesečnu posudbu, Pjaca je otišao u Bruxelles u potrazi za toliko željenom minutažom. Hrvatski nogometaš na kraju sezone bi se trebao vratiti u Juventus, a do tada ga u šestom klubu karijere (Lokomotiva, Dinamo, Juventus, Schalke, Fiorentina i Anderlecht) očekuju brojni izazovi...

Kakav je osjećaj nakon potpisa ugovora s Anderlechtom?

- Moram priznati da se odlično osjećam. Jako sam sretan što sam završio u Bruxellesu i jedva čekam svoj novi početak. Puno se svega pisalo posljednjih tjedana, stvarno je svega bilo što je istina i nije, ali na kraju svega jako mi je drago kako se završilo, sada sam u Anderlechtu i jedva čekam treninge i utakmice.

Kako ste doživjeli svoj novi klub?

- Svi znamo da se radi o velikom klubu, sjajne povijesti koji je redovito igra i europska natjecanja. Istina, ove sezone nisu na nivou na koji su naučeni, no ima se još dosta kola za odigrati. Na potpisu i liječničkom sam pogledao klub i trening kamp i moram reći da sam zaista impresioniran. Kažem, znao sam da je Anderlecht veliki klub, a uvjeti koje ću kao igrač imati su zaista u tom rangu, sjajni.

Anderlecht je trenutno tek deveti u belgijskoj Jupiler ligi, to ipak nije rezultat koji zadovoljava čelnike i navijače?

- Imate pravo. Otkad sam došao ovdje svi mi govore da jedva čekaju nove utakmice da krenemo s pobjedama i dignemo se na ljestvici. Trenutno smo deveti na ljestvici, ali osim vodećeg Club Bruggea razlika je desetak bodova. Još je par kola ostalo pa se liga dijeli, kao kod nas prije kada smo imali Ligu za prvaka, tako da ćemo igrati izravno s konkurentima i, vjerujem, upisivati pobjede te se dizati na ljestvici..

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

A kakve su vaše osobne ambicije? Kako se osjećate?

- Idem stvarno utakmicu po utakmicu, a osjećam se odlično. Pun sam želje za dokazivanjem, fizički se osjećam jako dobro, ali naravno da top formu mogu dostići samo kroz utakmice; uostalom zato sam i došao ovdje gdje znam da ću dobiti odnosno zaraditi pravu minutažu. Znate da o nekim brojkama i velikim obećanjima nikada nisam volio pričati, pričat ću na terenu gdje i treba.

Što kažete na Juventus i vidite li se u budućnosti u Torinu?

- Juventus je i dalje moj klub i naravno da sam njihov veliki navijač. Uvjeren sam da će momčad osvojiti naslov prvaka Italije i doći do same završnice Lige prvaka. Tamo treba imati i sreće, ali kvalitetu definitivno imaju. Svlačionica Juventusa je puna fantastičnih igrača, ali i odličnih ljudi i sigurno će ovo biti još jedna odlična sezona. Ljeto? Stvarno ne bih išao tako daleko... Imam ugovor s

Juventusom, to je moj klub, ali sam sada koncentriran isključivo na Anderlecht.

Odlaskom u Anderlecht se možete nametnuti i izborniku Daliću za Europsko prvenstvo...

- Još jedno pitanje o kojem bih više volio pričati na terenu nego kroz medije. Sad je početak veljače, Europsko prvenstvo je na ljeto i

vjerujem da se u ovom trenutku puno igrača želi izboriti za svoje mjesto u reprezentaciji. Moj cilj je trenirati i kontinuirano igrati te se dizati u formi. Ako budem pravi u Anderlechtu, sve drugo će stići kao posljedica toga - završio je Pjaca.