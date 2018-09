Anderlecht je potresen: Santini i ekipa ispali od drugoligaša...

Crni dani nadvili su se nad Bruxellesom posljednjih tjedana. Anderlecht Ivana Santinija je nakon lošeg ulaska u prvenstvo doživio još jedan debakl.

U prvom kolu Kupa efektno su isprašeni od strane drugoligaša Union Saint Gilloisea 0-3 i to na domaćem terenu. Nezaustavljiv za domaćine bio je napadač Niakate koji je utrpao tri gola. Ivan Santini ušao je u igru u 69. minuti no nije uspio pomoći svojoj momčadi

Fantatično u sezonu je ušao Santini i Anderlecht te su izgledali stvarno moćno. Napadač iz Zadra je zabio 7 golova u 3 utakmice i bio je pravi hit prvenstva, no nije to dugo potrajalo. U preostalih pet utakmica zabio je samo jedan gol, a njegov Anderlecht je potonuo. Nakon osam kola zaostaju već šest bodova za prvakom Club Bruggeom, a ni u Europskoj ligi nisu krenuli najbolje jer su izgubili protiv Spartak Trnave u prvom kolu.

Sve se to Belgijcima događa uoči Dinama, koji im dolazi u četvrtak u goste na Vanden Stock. Bit će to velika prilika za Modre jer je belgijski velikan potresen, no ne smije se nikoga podcijeniti.