Bunili su se hajdukovci u 43. minuti Jadranskog derbija na Rujevici. Marco Fossati izveo je slobodnjak s lijeve strane, Rijekinu golmanu Ivanu Nevistiću ispala je lopta, natrčao je Marko Livaja koji ju je pokušao ugurati u gol.

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na Braču

Nije uspio, no lopta se odbila do Umuta Nayira koji je na prvoj stativi zakucava u mrežu. Počeo je Turčin slaviti, no glavni sudac Damir Batinić pokazao je da je to bio faul Livaje na Nevistiću i zatražio provjeru kolega iz VAR sobe.

Mario Zebec i Bojan Zobenica sugerirali su mu da gol ne vrijedi, da je doista bio faul na Nevistiću, i on je tu sugestiju prihvatio.

Usporena snimka otkriva da je Nevistiću doista ispala lopta prije kontakta s Livajom, ali i da ga je novi igrač Hajduka ometao u pokušaju da je naknadno uhvati u petercu, gdje se golmane u takvim situacijama ne smije ometati.

Zanimljivo, u 62. minuti Umutu je poništen još jedan gol, ovaj put zbog zaleđa. Ne prevelikog, ali ipak je napadač Hajduka bio malo bliže gol-liniji nego zadnji igrač Rijeke.

Ostalo je tako 0-0 na poluvremenu, a Nayir nije završio među strijelcima, kao ni već u prvoj minuti, kad ga je Livaja fantastično proigrao, a on lobao Nevistića - i čitavi gol. Ipak, treća je bila srća jer je u 72. minuti prihvatio proigravanje Livaje i lijepo prebacio Nevistića za vodstvo "bilih".