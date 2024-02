ANKETA Jesu li svjetski prvaci zaslužili veći doček? Ivica Tucak: Puno toga bih mogao reći, ali...

Umorni smo i potrošeni nakon ove utakmice, ali uživat ćemo u ovim danima koji dolaze, ostaviti sve ružno u zadnjem periodu. Pokazali smo vrhunski vaterpolo u Dubrovniku, Zagrebu i Dohi. Nakon poraza mrziš što si trener, ali jutros je bilo lipo, onako vruće u Dohi. Sretan sam i ponosan, još nismo ni svjesni što smo napravili u tako kratkom periodu, rekao je izbornik zlatnih vaterpolista Ivica Tucak po dolasku iz Dohe u zagrebačku zračnu luku.

Doček prvaka na Trgu?

'Barakude' su dramatičnom pobjedom protiv Italije na peterce osvojile treći naslov svjetskih prvaka, a Tucka je dočekalo pitanje i jesu li vaterpolisti zaslužili veći doček.

- To nisu pitanja za mene, meni je drago da ste došli vi koji to volite. Mogao bi puno toga reći, ali neću. To je refleksija svega, zašto sada pričati o tome... Imate neke ljude koji su bili oslobođeni tjelesnog, a obnašaju funkcije... - dodao je izbornik.

Ovi mladići zauvijek će pamtiti zlato iz Katra, no uskoro im slijede novi izazovi.

- Drago mi je da smo nakon 2017. opet na krovu svijeta. Na najbolji mogući način smo najavili nadolazeće Olimpijske igre u Parizu.

U zračnoj luci stotinjak ljudi

