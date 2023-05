ANKETA Kakvu bi kaznu trebao dobiti Livaja? Zabranu nekoliko utakmica ili nešto drastično...

Druga liga, pokazao je Marko Livaja navijačima Šibenika nakon gola za 2-0 u finalu Kupa u Rijeci, a nedugo nakon završetka utakmica u slavlju bijelih poveo je pogrdnu i ružnu pjesmu ispred istočne tribine Rujevice na kojoj je bila Torcida: "Freze, traktori i seoski putevi".

Nastavak te pjesme, za one neupućene, glasi: "Pi*ke šibenske, pi*ke šibenske, dobit ćete batine".

Nepromišljen potez hrvatskog nogometnog reprezentativca mogao bi stajati novčane kazne ili zabranom igranja do šest utamica. U Disciplinskom pravilniku HNS-a za recidiviste je predviđena kazna od tri do 12 utakmica, ali Livaja to ipak nije. Evo zašto.

Pitamo vas: što treba odlučiti disciplinski sudac?