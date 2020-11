Anketa: Kek ili netko od uvijek spremnih hajdukovaca, tko treba naslijediti Harija Vukasa?

<p>U ponedjeljak hoću vidjeti analizu zašto su nam rezultati tako loši i plan kako ćemo izaći iz krize!, zagrmio je <strong>Lukša Jakobušić</strong> i lupio šakom o stol.</p><p><strong>Mario Stanić</strong> išetao je sa sastanka u Puli mrmljajući si u bradu "A što da mu ja sad kažem?!" Prijelazni je rok gotov i jedino može uzburkati učmalu atmosferu dovođenjem Alena Halilovića. Koji je slobodan, nema odštete, ali nije baš navikao na 'minimalac' ugovore.</p><p>Druga je opcija ona kojoj prečesto pribjegavaju na Poljudu: smjena trenera.</p><p>Eh sad, značilo to i odlazak Ivana Kepčije i(li) Marija Stanića s njim u paketu, dogodilo se to prije ili poslije derbija s Osijekom, svejedno je. <strong>Hari Vukas</strong> neće dočekati prosinac na Hajdukovoj klupi.</p><p>I premda trojica bivših hajdukovaca (Slaven Bilić, Ivan Jurić, Ivan Leko) trenerski drmaju velikim europskim ligama, Leko je čak i nakon pobjede nad Mourinhovim Tottenhamom ponovio kako mu je san sjesti na Hajdukovu klupu, a ugled ima i <strong>Igor Tudor</strong>, svi su oni zauzeti i u ovom trenutku nedostupni.</p><p>Zato je u navijačkim krugovima isplivalo ime M<strong>atjaža Keka</strong>. Dva važna preduvjeta ima: navija za Hajduk (ili je barem navijao u mladosti) i uspješan je. Slobodan nije ni on, ali ako se upustio u pregovore s Dinamom, znači da bi saslušao i Hajdukove argumente. Pa ih podastro na stol poslodavcu, Slovenskom nogometnom savezu.</p><p>Opcija je i <strong>Goran Tomić</strong>, kao i plejada hajdukovaca s licencijom, uvijek spremna uskočiti...</p><p>Što vi kažete, tko treba voditi "bijele"?</p>