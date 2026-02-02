Obavijesti

ANKETA Koji je najbolji nadimak za našu rukometnu selekciju?

Piše Luka Tunjić, Petar Božičević,
Dodjela medalja hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Podsjećamo, Hrvatska je u prošlosti imala brojne nadimke - od "paklenih", "kauboja", a neki su ih zvali i "Dagur boysima". Dakako, na kraju dana je najbitnije da rukometaši na parketu pružaju sjajne prezentacije

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija oduševila je naciju osvajanjem brončane medalje na Europskom prvenstvu. Trg bana Josipa Jelačića dočekao je naše rukometaše, a Marko Perković Thompson nazvao ih je "vitezovima". 

Podsjećamo, Hrvatska je u prošlosti imala brojne nadimke - od "paklenih", "kauboja", a neki su ih zvali i "Dagur boysima". Dakako, na kraju dana je najbitnije da rukometaši na parketu pružaju sjajne prezentacije, ali pitamo vas:

Koji je najbolji nadimak za naše rukometaše?

