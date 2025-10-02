ANKETA Ocijenite sve dinamovce u novoj velikoj pobjedi u Srbiji

Dinamo je sjajno otvorio ligašku fazu Europske lige i nakon dva kola vodi na ljestvici sa šest bodova i gol-razlikom 6-2. Nakon Fenerbahčea u Maksimiru (3-1), istim je rezultatom pao i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli. Nazire se nokaut-faza za momčad Marija Kovačevića, ali do nje ipak imaju još šest zahtjevnih utakmica iz kojih trebaju osvojiti još najmanje šest bodova.

Saied Abu Farchi doveo je Izraelce u vodstvo u 14. minuti, Mateo Lisica na dodavanje Josipa Mišića izjednačio već u 16., a Dejan Ljubičić u 19. donio preokret na asistenciju Morisa Valinčića. Za treći gol u 71. minuti asistirao mu je Dion Drena Beljo.

