ANKETA Ocijenite sve dinamovce u novoj velikoj pobjedi u Srbiji

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Dinamo briljira u Europskoj ligi! Nakon dvije pobjede sa 3-1, vodi na ljestvici. Kovačevićevi momci jure prema nokaut-fazi, ali trebaju još barem šest bodova

Dinamo je sjajno otvorio ligašku fazu Europske lige i nakon dva kola vodi na ljestvici sa šest bodova i gol-razlikom 6-2. Nakon Fenerbahčea u Maksimiru (3-1), istim je rezultatom pao i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli. Nazire se nokaut-faza za momčad Marija Kovačevića, ali do nje ipak imaju još šest zahtjevnih utakmica iz kojih trebaju osvojiti još najmanje šest bodova.

Saied Abu Farchi doveo je Izraelce u vodstvo u 14. minuti, Mateo Lisica na dodavanje Josipa Mišića izjednačio već u 16., a Dejan Ljubičić u 19. donio preokret na asistenciju Morisa Valinčića. Za treći gol u 71. minuti asistirao mu je Dion Drena Beljo.

Ocijenite sve nogometaše "modrih" u pobjedi u Srbiji od 1 do 5 i nakon toga klikom na "pošalji" možete dobiti uvid u njihovu prosječnu ocjenu prema mišljenju čitatelja 24sata.

