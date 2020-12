Anketa samo za vas: Izaberite idealnu skupinu za Hrvatsku...

Za prošlo Svjetsko prvenstvo smo se nadmetali s Turskom, Islandom, Finskom, Kosovom i Ukrajinom dok smo u play-offu svladali Grčku, no koga ćemo ovaj put izvući? Izaberite vi za nas...

<p>Divno ljeto 2018. To su jedni od događaja koji vam se urežu u pamćenju. Znate točno gdje ste bili taj dan, s kime ste bili, kako ste slavili.</p><p>Da, prošlo je već više od dvije godine od nevjerojatnog uspjeha 'vatrenih' koji su tog ljeta 2018. godine osvojili srebro na <strong>Svjetskom prvenstvu u Rusiji</strong>. Cijela <strong>Hrvatska </strong>tada je disala drugačije, živjela drugačije, razmišljala drugačije. Bili su to istinski dani ponosa i slave, trenuci za pamćenje, za povijest.</p><p>Na putu do finala rušili smo Nigeriju, Argentinu, Island, Dansku, Rusiju i Englesku, ali u boju za zlato smo bili neuspješni. Nesreća i brojni drugi faktori nam nisu dopustili da osvojimo povijesni naslov svjetskog prvaka, uspješnija je bila Francuska.</p><p>Taj Mundijal već ima svoje mjesto u povijesnim knjigama, to poglavlje je završeno, a za Hrvatsku kreće novo poglavlje. Nova bitka za naslov svjetskog prvaka! No na redu je tek prvi korak.</p><p>Kuglice su spremne, a reprezentacije čekaju. Danas od 18 sati u Zürichu počinje ždrijeb skupina kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022., a Hrvatska će saznati protiv kojih reprezentacija će morati izboriti svoje mjesto koje vodi u Katar.</p><p>Ima ukupno šest jakosnih skupina, a 'vatreni' se nalaze u prvoj jakosnoj skupini zajedno sa selekcijama Francuske, Belgije, Engleske, Njemačke, Portugala, Španjolske, Italije, Nizozemske i Danske. Dakle, to su reprezentacije koje ne možemo izvući. </p><p>Virtualni ždrijeb bit će održan u Zurichu 7. prosinca, u prvih pet skupina bit će po pet reprezentacija, a u ostalih pet po šest momčadi. Europske kvalifikacije za mundijal u Kataru započet će u ožujku sljedeće godine, a završit će u studenome. Izravni plasman osigurat će deset pobjednika skupina, dok će deset drugoplasiranih u baraž zajedno sa još dvije reprezentacije iz Lige nacija u sezoni 2020/2021.</p><p>Za prošlo Svjetsko prvenstvo smo se nadmetali s Turskom, Islandom, Finskom, Kosovom i Ukrajinom dok smo u play-offu svladali Grčku, no koga ćemo ovaj put izvući?</p><p>Hrvatska će izvući po jednog protivnika iz svake jakosne skupine, a koga biste vi htjeli? Tko je po vama najlakši, a tko najteži suparnik?</p><p>U ovome slučaju ćete vi za nas 'izvlačiti' kuglice. Za vas smo pripremili anketu s reprezentacijama iz svih jakosnih skupina, a na vama je da izaberete po jednu reprezentaciju iz svake jakosne skupine i tako složite kvalifikacijsku skupinu u kojoj će se Hrvatska boriti za odlazak na Svjetsko prvenstvo.</p><h2>Kvalifikacije za SP 2022.</h2><p>1. jakosna skupina: Belgija, Francuska, Engleska, Portugal, Španjolska, Italija, <strong>Hrvatska</strong>, Danska, Njemačka, Nizozemska</p><p>2. jakosna skupina: Švicarska, Poljska, Švedska, Wales, Austrija, Ukrajina, Turska, Srbija, Slovačka, Rumunjska</p><p>3. jakosna skupina: Rusija, Republika Irska, Norveška, Mađarska, Češka, Škotska, Island, Sjeverna Irska, Finska, Grčka</p><p>4. jakosna skupina: Bosna i Hercegovina, Slovenija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Albanija, Bugarska, Bjelorusija, Izrael, Gruzija, Luksemburg</p><p>5. jakosna skupina: Armenija, Cipar, Farski Otoci, Azerbajdžan, Estonija, Kosovo, Kazahstan, Litva, Latvija, Andora</p><p>6. jakosna skupina: Moldavija, Malta, Lihtenštajn, Gibraltar, San Marino</p>