ANKETA Što iduće za 'vatrene'? Tko će ostati, a tko se oprostiti?

Hrvatska nogometna reprezentacija remizirala je s Italijom i time se vjerojatno oprostila od Eura. U igri nas drže još samo teoretske šanse, a potrebna su nam četiri rezultata kako bismo s dva boda prošli dalje.

U 98. minuti Mattia Zaccagni (29) presudio je našim nadanjima da nakon loše igre u prva dva kola jednom utakmicom možemo ispraviti sve i proći u drugi krug. "Vatreni" u Njemačkoj nisu pokazali sjajnu igru koju smo se nadali vidjeti. Možda nas je sve zavarala prijateljska utakmica protiv Portugala kojeg smo, kao jednog od favorita Eura, pobijedili uoči samog natjecanja.

Sada kada je Euro za nas završen, logično je zapitati se koje će se promjene dogoditi. Vremena za tugovanje neće biti previše. Nogomet je neumoljiv pa će igrači imati tek nekoliko tjedana za odmor prije nego što krene nova sezona. U rujnu nas očekuje novo reprezentativno okupljanje. Riječ je o Ligi nacija, a prvu utakmicu igramo protiv Portugala 5. rujna. Tri dana kasnije slijedi utakmica s Poljskom koja je prva eliminirana reprezentacija na ovogodišnjem Euru, a u skupini smo još i sa Škotskom.

U intervjuu nakon bolnog remija protiv Italije, lider reprezentacije Luka Modrić (38) nije htio razgovarati o svom mogućem odlasku, a to nije bilo ni vrijeme ni mjesto za takve teme. Već se dugo nagađa o njegovom odlasku, no kapetan je do sada svaki put odbacio mogućnost povlačenja iz reprezentacije.

Leipzig: U posljednjem trećem kolu skupine B na EURU hrvatska nogometna reprezentacija je odigrala 1-1 protiv Italije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

No, nije samo Luka taj o kojem se priča. Hrvatska je na Euru bila peta najstarija reprezentacija s prosjekom godina od 27.7. U utakmici protiv Albanije Zlatko Dalić (57) poslao je na teren igrače koji su u prosjeku imali 30 godina.

Marcelo Brozović (31) je jedan od onih na čiji je račun ovog Eura bilo upućeno puno kritika. Statistika govori kako više nije onaj "stari". Nosio je reprezentaciju svojim igrama u srcu veznog reda u Katru, a iako nije u poznim igračkim godinama, mogao bi se oprostiti od reprezentacije.

Od ključnih igrača koji su godinama bili stožerni dio reprezentacije tu su još Ivan Perišić (35) i Andrej Kramarić (33). Perišić se posebno spremao za ovaj Euro, no s 35 godina malo koga bi iznenadilo da se zahvali reprezentaciji. Dvije godine mlađi Kramarić ima još pred sobom nekoliko godina nogometa na najvišoj razini i možda će on biti taj koji će kao senator povesti momčad na Svjetsko prvenstvo 2026.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Izbornika ugovor s HNS-om veže do kraja srpnja 2026. godine, a na njemu je hoće li povesti Hrvatsku u borbu za Svjetsko prvenstvo. Iz njegovih izjava dalo se zaključiti kako će pratiti odluku Luke Modrića. Pa tako, ako se hrvatska desetka odluči otići, vjerojatno će isto učiniti i Dalić.