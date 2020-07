Tko bi trebao preuzeti Dinamo?

<p><strong>Dinamo</strong> je i drugi put ove sezone promijenio trenera, poslije <strong>Nenada Bjelice </strong>bivši je postao i <strong>Igor Jovićević</strong>. Mladom stručnjaku se jednostavno 'nije poklopilo', seniorsku momčad preuzeo je u zahtjevno vrijeme, a zbog brojnih uspjeha svog prethodnika na leđima je nosio i veliki teret. Igor Jovićević trajao je samo sedam utakmica, definitivno premalo. Istina, Dinamo pod njegovim vodstvom nije izgledao dobro, ali budite sigurni kako 46-godišnji trener vrijedi puno više.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo u Zaprešiću</strong></p><p>I što sada? U Dinamu nisu željeli odmah obznaniti ime novog trenera, iako bi to prije ili kasnije trebao postati Zoran Mamić. No, čini se kako se sportski direktor i dalje premišlja, kako za sada nije spreman preuzeti klupu Dinama. No, budu li tako procijenili u klubu, jasno je kako će se Zoran Mamić još jednom vratiti na klupu, pa s Dinamom krenuti u nove europske pohode. I on će u tom slučaju biti 'vojnik kluba'.</p><p>Ipak, postoji (kakva-takva) opcija da i Zoran Mamić kaže 'ne', pa bi čelnici Dinama onda krenuli u potragu za novim rješenjem. A za nasljednika Igora Jovićevića postoji puno kandidata, samo je pitanje hoće li u Maksimiru posegnuti za kojim unutarnjim rješenjem poput Željka Kopića (voditelj omladinskog pogona) ili Goce Sedloskog (trener B momčadi), hoće li sreću još jednom pronaći na Kajzerici (Goran Tomić) ili u klub vratiti neko ime koje poznaje i sustav i način rada Dinama (Romeo Jozak). A što to Dinamu nude svi potencijalni kandidati?</p><h2>Zoran Mamić</h2><p>Zoran Mamić ima 'štofa' za trenerski posao, Dinamo je u njegovom prijašnjem mandatu (2013-2016) izgledao jako dobro. I rušio velikane poput Arsenala. Danas, četiri godine kasnije Zoran Mamić je definitivno još bolji trener, iza sebe ima inozemno iskustvo, a radio je u najvećim klubovima Saudijske Arabije (Al Nassr, Al Hilal) i Ujedinjenih Arapskih Emirata (Al Ain). U inozemstvu je osvajao trofeje, stigao i do srebra sa Svjetskog klupskog prvenstva 2018. godine kada je u finalu poražen od Real Madrida.</p><p>Realno gledajući, <strong>Zoran Mamić</strong> bio bi logično, možda i najbolje rješenje gledajući samo nogometnu tematiku, no njegov novi dolazak na klupu potaknuo bi još čitav niz raznih problema. Koji u ovom trenutku, najvjerojatnije, ne trebaju ni njemu ni Dinamu. I jasno je, takav potez Bad Blue Boysi neće prihvatiti. No, bude li Zoran Mamić želio 'spustit' će se na klupu, no čini se kako njemu odgovara i ovakav način rada - iz drugog plana. </p><h2>Željko Kopić</h2><p>Dolazak<strong> Željka Kopića</strong> na mjesto voditelja omladinskog pogona odmah je djelovalo pomalo čudno. Razlog? Riječ je o mladom (42 godine) i ambicioznom stručnjaku koji je već vodio četiri kluba Prve HNL (Lučko, Cibalia, Slaven Belupo i Hajduk), osjetio i inozemni kruh radeći u ciparskom Pafosu. I po svim svojim karakteristikama, Kopić nije čovjek za slaganje, vođenje i restrukturiranje omladinskog pogona već - prvoligaški trener.</p><p>Prošle godine napustio je Pafos, pa u nedostatku aktivnosti i pravog posla, prihvatio sadašnju funkciju. Teško je očekivati da će se Kopić na njoj zadržati dulje vrijeme, no ta mu pozicija može biti dobra odskočna daska prema drugoj, pa jednog dana i seniorskoj momčadi Dinama. No, tko zna, u ovakvom raspletu, možda je i prije svih očekivanja stiglo i njegovo vrijeme.</p><h2>Goce Sedloski</h2><p>Zdravko Mamić dugi je niz godina zagovornik<strong> Goce Sedloskog</strong> koji se svaki put spominje u pričama oko novog trenera Dinama. Makedonski stručnjak ozbiljno je zagrizao trenerski kruh, na klupi Vardara namučio i Dinamo u Europi, no onda se i malo pogubio. Sljedeće dvije trenerske avanture, one na klupi Rige i Širokog Brijega nisu bile toliko uspješne, pa je Sedloski vrlo brzo ostao bez posla.</p><p>Jasno, riječ je o jednoj od igračkih legendi Dinama, pa i treneru druge momčadi 'modrih'. No, s njima nije odradio još niti jednu utakmicu, a sada se po dolasku u Hrvatsku nalazi u samoizolaciji. U Dinamu itekako računaju na njega, ali ga još jedno vrijeme žele imati u svom sustavu, pa mu tek onda dati priliku na seniorskoj razini. Goce Sedloski bio je svojedobno i miljenik navijača, u Maksimiru igraju i na tu kartu.</p><h2>Romeo Jozak</h2><p><strong>Romeo Jozak</strong> spada među domaća klupska rješenja, iako 47-godišnji trener već dulje vrijeme ne radi u Maksimiru. U Dinamu je prošao 'sito i rešeto', bio voditelj omladinskog pogona, pa i sportski direktor, ali Jozaka je oduvijek kopkao trenerski posao. Kojem se želi potpuno posvetiti. U zadnje tri godine bio je na klupi varšavske Legije, pa samostalno vodio i reprezentaciju Kuvajta. A sada je opet 'free'.</p><p>Baš je Romeo Jozak prije nešto više od dva mjeseca bio glavni protukandidat Igoru Jovićeviću za preuzimanje klupe Dinama, budite sigurni opet će ga se sljedećih dana spominjati u tom kontekstu. Romeo Jozak dobro poznaje i mlade igrače Dinama, postavljao je temelje omladinske škole, a i dalje sanja priliku na klupi hrvatskog prvaka. I vjeruje kako je stiglo njegovo vrijeme...</p><h2>Goran Tomić</h2><p>Dinamo je često kroz povijest u potrazi za novim trenerom gledao prema Lokomotivi, tako su u Maksimir stizali Ante Čačić i Kruno Jurčić. A požele li u Dinamu nekog 'novog čovjeka', trenera koji posljednjih godina nije bio dio njihovog sustava možda i neće naći bolje rješenje od <strong>Gorana Tomić</strong>a. Njegova Lokomotiva danas igra najbolji nogometu u HNL-u, lokosi plijene otvorenom igrom i atraktivnošću, što su u prvom planu njegove zasluge.</p><p>Goran Tomić ambiciozan je trener kojem u karijeri treba 'korak više', a Dinamo bi bivšem pomoćniku Svena-Gorana Erikssona bila najbolja odskočna daska za karijeru. Naravno, nije isto voditi Dinamo i Lokomotivu, no Goran Tomić možda i od svih kandidata (osim Zorana Mamića) ima najbolji CV, njegov bi dolazak vrlo vjerojatno bio prihvaćen i među svim strukturama Dinamovih navijača.</p>