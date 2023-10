Anketa: Tko bi trebao igrati u napadu protiv Turske u Osijeku?

Zlatko Dalić još se nada da će moći računati na Andreja Kramarića ili Brunu Petkovića. Barem za Wales u nedjelju, ako ne i za Tursku u četvrtak. Jer dok govori kako ima povjerenja u Petra Musu, ipak bi radije Turke napao s nekim od iskusnih asova. Ali jedino ako su posve spremni.

Kramarić to nije. Nije trenirao ni u ponedjeljak, što znači već deset dana bez treninga. No Petković bi, uvjeravaju u taboru "vatrenih", mogao biti. Iako ni on u ponedjeljak nije vježbao sa suigračima nego sa strane.

Dalić je povukao iz mlade vrste Diona Drenu Belju i ako se Petko čudesno ne oporavi, napadački arsenal za Tursku ostaju mu nezaliječeni Petković, Musa i Beljo. Ili se može odlučiti za opciju bez prave špice, u kojem slučaju bi lažna špica mogao biti Mario Pašalić.

Musa (25) nema loš učinak ove sezone, za Benficu je u deset nastupa postigao četiri gola, zabija svakih 126 minuta (Kramarićev je prosjek 102 minute za gol), a u portugalskoj ligi svakih 116 minuta. Za "vatrene" je, vjerovali ili ne, igrao u sve četiri kvalifikacijske utakimice za Euro! Protiv Walesa na Poljudu 37 minuta, u Turskoj šest, protiv Latvije 23 pa u Armeniji opet šest minuta. Musa ni u klubu više nije (isključivo) rezerva. Šest je puta bio u početnoj postavi.

Beljo (21) je igrao svih osam utakmica za Augsburg, tri u prvoj postavi, i zabio je dva gola: Bayernu i Bochumu. Za A vrstu "vatrenih" nije debitirao.

Dva su treninga do utakmice, kome biste vi ukazali povjerenje?