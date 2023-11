ANKETA Tko bi trebao naslijediti Dalića ako napusti 'vatrene'?

Moja uloga izbornika nema cijenu, a što je sigurno jest da ću Hrvatsku voditi u Njemačkoj na Europskom prvenstvu i da ćemo tamo napraviti sve da napravimo rezultat dostojan Hrvatske, a što će biti kasnije, možda je vrijeme za neke mlađe, s novom energijom i elanom, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u Dnevniku Nove TV te tako dao naslutiti da bi nakon sedam godina mogao napustiti kormilo 'vatrenih'.

Izbornik je stigao na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 17. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Zlatko Dalić postao je najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiju, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru pa i do srebra u Ligi nacija. Bilo je jako puno uspona, ponešto i padova, kao onaj u listopadu, ali Dalić je svaki put pronašao način kako vratiti 'vatrene' na pravi put. Ne zaboravimo kako je od Rusije do Katra promijenio čak 18 igrača, ali je svejedno reprezentacija ostala na vrhu.

I u svemu tome se očito potrošio. Stalno je pod povećalom javnosti i velikim pritiskom, a kritičari samo čekaju njegov pogrešan korak. Nametnuo je standard kakav nije nitko prije njega i od Hrvatske se konstantno očekuju najveće stvari. U takvim okolnostima teško je ostati hladne glave. Ugovor je potpisao do SP-a 2026. godine, no pitanje je hoće li ostati na klupi. Jasno je da sljedećeg ljeta 'vatrene' čeka kompletan remont i što je najteže, era bez Luke Modrića. Izbornik želi otići na vrhu i to je sasvim razumljivo.

Luka bi se na Euru u Njemačkoj trebao oprostiti od reprezentacije, a vrlo je izvjesno da će za njim otići i Domagoj Vida, možda i Ivan Perišić, a čini se i izbornik. A mi vas pitamo, tko bi ga trebao naslijediti? Kandidata je jako puno, a možda u ovome trenutku 'pole-position' drže Ivica Olić i Vedran Ćorluka, dvojac koji već godinama radi s Dalićem i do srži poznaju stanje u reprezentaciji.