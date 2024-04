ANKETA Tko će biti prvak HNL-a?

Prvenstvo se zahuktava i sitno se broji do kraja. Tko će osvojiti naslov, Rijeka, Dinamo ili Hajduk? I dalje je vrlo teško i tijesno za reći, no 29. kolo HNL-a razjasnilo je neke stvari. A to je da je dvije pobjede Dinama na Poljudu nisu bile slučajne. Momčad Sergeja Jakirovića djeluje sve bolje, sve rasterećenije nastupa i podsjeća na onaj Dinamo od prošlih sezona koji dosta toga radi po automatizmu.

Obrana je i dalje najkritičnija točka Jakirovićeve momčadi, no napad je sve bolji i bolji. Dinamo stvara šanse, prijeti, lako dolazi u suparničku trećinu što su 'modri' pokazali protiv Istre, u utakmici u kojoj su slavili 4-1.

Pogotke za Dinamo zabili su Gabriel Vidović, Fran Brodić (dva) i Dario Špikić, dakle dva krila i napadač. I Dinamo se primaknuo Rijeci te najavio ljutu bitku s Riječanima do samoga kraja.

Rijeka srušila Hajduk

Jer, s druge strane, Jadranski derbi na Rujevici pokazao je da su ove sezone samo dva kluba spremna boriti se do kraja, a to su Rijeka i Dinamo. Riječani su slavili protiv Hajduka 1-0 u velikom derbiju golom Marca Pašalića i pokazali da su spremni vratiti trofej hrvatskog prvaka na Rujevicu.

Hajduk pada sve dublje, no dok je matematički u igri i dalje je kandidat za naslov, iako su mu šanse sada svedene samo na teoriju.

Tko će biti prvak HNL-a?

Rijeka je puno boljom predstavom zasluženo slavila protiv Hajduka i sve je izglednije da će se bitka za prvaka lomiti u međusobnom derbiju Rijeke i Dinama... A vi nam recite, tko će biti prvak HNL-a?