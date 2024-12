ANKETA Tko je po vama najbolji igrač polusezone u HNL-u?

HNL je otišao na zimski san do 24. siječnja. Rijeka će proljetni dio sezone dočekati na prvom mjestu, ali s istim brojem bodova kao Hajduk, dok se u Zagrebu 'smrzavaju' na minus sedam. No, u Dinamu mogu biti i sretni jer zaostatak je mogao biti još veći.

Pokretanje videa... 01:42 HNK Šibenik vs HNK Hajduk Split 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Epilog je to uzbudljiv i zanimljivog jesenskog dijela sezone HNL-a koji je bio, vjerujemo, samo uvertira u ono što nas čeka u nastavku, a to je dramatična i neizvjesna bitka tri kluba za naslov prvaka. Hajduk i Rijeka su se u prvom dijelu sezone smijenjivali na vrhu, no na kraju je klub s Rujevice zaslužio to mjesto zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Znamo tko je prvi, ali nas zanima tko je bio najbolji igrač polusezone? To pitamo vas. Izdvojili smo po jednog igrača iz svakog kluba.

Marko Livaja igra sezonu karijere pod Gennarom Gattusom i on je jedini razlog zašto Splićani drže korak za Rijekom. Zabio je deset golova i asistirao za osam u 18 kola, a to znači kako je sudjelovao kod nevjerojatnih 18 od 28 golova svoje momčadi. On je ove sezone već pokupio tri nagrade za najboljeg igrača mjeseca, dok je ona za studeni pripala Šegi.

Šibenik: Šibenik i Hajduk sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Jedan od najboljih ove jeseni bio je i dinamovac Sandro Kulenović koji je zabio osam golova, no i on je, kao cijela momčad, upao u krizu u završnici godine. Nije zabio u HNL-u na posljednjih šest utakmica.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Sjajna polusezona je i iza riječkog aduta za naslov Tonija Fruka koji je zabio četiri gola i za pet asistirao. No, njegov utjecaj na igru Rijeke je puno veći od same statistike. On je taj koji razigrava, diktira tempo svoje momčadi i stvara prilike, a po novome je i napadač.

U užem krugu kandidata za najboljeg igrača jeseni je i Varaždinov Michele Šego koji je zabio četiri gola i triput asistirao, a čudesan prosinac imao je Lokomotivin Robert Mudražija koji je zabio čak pet golova u posljednje dvije utakmice. Ukupno ih je zabio sedam.

Lokomotiva i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tu je i Alen Grgić koji je razlog preporoda Slaven Belupa koji je na početku sezone bio na dnu, a sada je već dobrano odmaglio konkurenciji. Grgić je zabio pet golova i dvaput asistirao. Beyatt Lekweiry predvodio je Istru s tri gola i četiri asistencije, već standardno, Jurica Pršir bio je najbolji igrač Gorice s tri gola i dvije asistencije, a kod Osijeka je oduševio Marko Soldo koji je zabio četiri gola i za četiri asistirao. Da nije bilo golmana Antonija Đakovića, Šibenik bi vrlo vjerojatno zimu dočekao na dnu. Imao je nevjerojatne 53 obrane u 18 kola.