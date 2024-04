ANKETA Tko još treba otići iz Hajduka nakon Jakobušića?

Nakon ispadanja od Dinama u polufinalu Kupa, pitali smo vas tko je najveći krivac za stanje u Hajduku. Od 4500 čitatelja, najviše ih je glavnim krivcem označilo trenera Mislava Karoglana (25 posto), odmah do njega je Marko Livaja (23 posto), a predsjednik Lukša Jakobušić dobio je 22 posto. Sportski direktor Mindaugas Nikoličius 20 posto, a drugi igrači deset posto.

Ipak, Jakobušić je prvi stradao. Nakon četiri uzastopna poraza, uz tek jedan gol (Lokomotiva 1-2, Dinamo dvaput po 0-1, Rijeka 0-1) i oproštaja od trofeja, Karoglan je najavio razgovor o svojoj budućnosti za danas, no klub je smijenio Jakobušića.

Pokretanje videa... 01:37 Sažetak NK Rijeka vs HNK Hajduk Split 1:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Rijetki će reći da je neopravdano, i sam je predsjednik najavio da će otići ako ne ispuni ciljeve, i to bi napravio u svibnju. Jer ciljeve ostvario nije.

Hajduk nije ispunio strategiju

Prema pompoznoj klupskoj strategiji od 2021. do 2027. Hajduk bi morao dvaput osvojiti prvenstvo, u ostalim sezonama biti drugoplasirani, barem jedanput osvojiti Kup, skočiti sa 140. do 90. mjesta na Uefinoj ljestvici, barem jedanput nastupit u skupini Lige prvaka, jedanput Europske lige i triputa Konferencijske lige te barem jedanput prezimiti u Europi. Treba i stabilizirati igrački kadar s nogometašima prosječne dobi od 24 do 26 godina i svake sezone promovirati dva juniora u širi izbor prve momčadi.

Foto: Naš Hajduk/Facebook, Milan Šabić/PIXSELL

Na pola puta Hajduk nije osvojio nijedno prvenstvo, treći je na ljestvici, na Uefinoj je ljestvici pao na 155. mjesto, ni jedanput nije bio ni blizu ulasku u skupinu eurokupova, niti je blizu zacrtanom prosjeku dobi prve momčadi. Jedino je ostvario osvajanje Kupa, i to dvaput.

Hajduk će prodati Pukštasa, Sigura, Sahitija...

U istoj strategiji naveli su i da bi Hajduk morao imati budžet od barem 20 milijuna eura kako bi ostvario ciljeve, no klub to nije uspio ni s više od 30 milijuna eura!? Te s naknadama za najplaćenije igrače koje prelaze i nezamislivih milijun eura po sezoni, a klub je upisao i godišnji minus od 12,5 milijuna eura, akumulirani i puno više, bez obzira na transfer Luke Vuškovića u Tottenham. U 2024. bi se mogli pokriti prodajom Sigura, Pukštasa, Sahitija..., ali u 2025. bi moglo biti problema.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Jakobušić je na čelu kluba od studenog 2020. i Hajduk je napredovao po broju članova, broju gledatelja na utakmicama, marketinški je za koplje iznad HNL rivala, po broju sponzora, prodanih ulaznica, dresova... Zbog Torcide se naplaćao kazni, a rezultatskog iskoraka ipak nema.

Je li vrijeme za (puno) veće rezove? Ili je dovoljna promjena odlazak Jakobušića?