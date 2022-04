ANKETA Tko nakon Kopića: Prvi favorit bivši izbornik 'vatrenih'!

Željko Kopić je postao bivši i sada je veliko pitanje tko će do kraja sezone voditi Dinamo? Zagrepčani su sada u problemima, kao jedan od favorita za dolazak na klupu figurirao je Sergej Jakirović, no teško je očekivati da će on već u nedjelju protiv Gorice sjediti na klupi hrvatskog prvaka. Sergej Jakirović još nije krenuo za Zagreb, njegove su misli usmjerene utakmici Zrinjskog i Željezničara.

Maksimirskim hodnicima mogla se čuti informacija kako je ozbiljan kandidat bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić (68) koji bi poveo momčad do kraja sezone. Vodio je Dinamo od 2011. do 2012., a smijenjen je nakon što nije osvojio bod u Ligi prvaka, u koju je ušao uz puno sreće protiv Ludogoreca.

Imao je i niz od 34 utakmice bez poraza, doveo Marcela Brozovića i Arijana Ademija. Njegova je momčad imala ofenzivni gard, izbacio je Jerka Leku i Nikolu Pokrivača, kao i Sammira, Bišćana, kaznio Domagoja Vidu. Ali ga navijači vrlo vjerojatno neće prihvatiti.

U toj opciji, po kojoj bi Čačić došao u Maksimir do kraja sezone, kojega je uvjetno rečeno "najlakše potrošiti" ako Dinamo ne bude prvak, na ljeto bi klupu trebao preuzeti sadašnji trener Rijeke Goran Tomić.

Sergej Jakirović ima sve potrebne reference za dolazak na klupu "modrih", a ono što se nadređenima u Maksimiru najviše sviđa je njegov napadački mentalitet. Uostalom, Jakirović je kao trener Zrinjskog u svakoj utakmici igrao na gol više, uvijek svoje igrače tjerao naprijed, u njegovoj nogometnoj viziji ne postoji "kukavički nogomet".

Na prvu, favorit je uprave Dinama bio Damir Krznar. Dinamo će teško do nedjelje pronaći neko trajno rješenje (bio to Jakirović ili ne), pa su u Maksimirskoj 128 htjeli naći trenera koji će "završiti posao". I odvesti Dinamo do još jednog naslova prvaka. A takvih je opcija u Dinamu svakim danom sve manje, to mogu biti Damir Krznar ili Alen Peternac.

Damir Krznar dobro poznaje ovu momčad, ali je s istom već ove sezone napravio nekoliko "pogrešaka u koracima". I pitanje je bi li on sam prihvatio novi stres, pa i funkciju "privremenog trenera". Ipak, priča se kako on status "v.d.-a" ne želi. Alen Peternac bi trebao voditi današnji trening, a onda će u klubu donijeti odluku i vidjeti tko će povesti "modre" u utakmicu protiv Gorice.

U cijeloj priči nekako su u drugi plan pala imena Zorana Zekića i Gorana Tomića. No, u Maksimiru je sve moguće, mišljenja se mijenjaju iz dana u dan. No kako sada stvari stoje, Ante Čačić će biti opcija do kraja sezone, a onda je u igri Goran Tomić.

