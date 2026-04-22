ANKETA Treba li Rijeka smijeniti Victora Sancheza? U kupovima je odličan, u HNL-u rezultat pati

Nogometaši Rijeke izgubili su od Varaždina (1-0) i nastavili s lošijim rezultatima u HNL-u od očekivanog. Prošle sezone je momčad s Kvarnera osvojila naslov prvaka, a ove je sezone upitna i Europa.
Trenutačno je Rijeka četvrta u HNL-u sa 42 boda, samo dva više od petoplasirane Lokomotive te čak pet manje od trećeg Varaždina. Vodeći Dinamo bježi čak 28 bodova (uz utakmicu manje od Rijeke), a drugi Hajduk 18.
Osim toga, problematična je i forma u domaćem prvenstvu. U zadnjih šest prvenstvenih utakmica Rijeka ima jednu pobjedu, jedan remi i čak četiri poraza. Trener Victor Sanchez pod velikim je pritiskom, a posebno je bolan bio poraz u Gorici (4-0). Ipak, Španjolac ima jedan adut.
Kupovi spašavaju Španjolca?
Rijeka je odigrala vrlo dobru europsku kampanju ove sezone, a kroz cijelu sezonu igra u ritmu srijeda-subota, odnosno dvije utakmice tjedno. Tu je i Kup, u kojem je Rijeka izborila finale (s Dinamom 13. svibnja), a u Konferencijskoj ligi je Rijeka dogurala do osmine finala gdje je odigrala dvije dobre utakmice protiv Strasbourga.
Natjecateljski dio sezone za Riječane je započeo još 22. srpnja protiv Ludogoreca i definitivno već lagano dolazi do zamora materijala.
Sve se glasnije nagađa o mogućoj smjeni Victora Sancheza, a Rijeku u idućem kolu čeka domaća utakmica protiv Hajduka 26. travnja.
