Ante Čačić nikad u Dinamu nije izgubio derbi od Hajduka...

Četiri od četiri. E, to je dosadašnji učinak Ante Čačića na klupi Dinama protiv Hajduka. Iskusni trener veliki je derbi hrvatskog nogometa doživio u četiri navrata, sva četiri puta kontra Splićana je zaigrao u Maksimiru, a u tom periodu upisao je tri pobjede i - remi. No bio je to "pobjednički remi" u ovogodišnjem Superkupu, Dinamo je slavio poslije penala i stigao do još jednoj trofeja na domaćoj sceni.