Ante Ćorić stigao u Romu! Do potpisa još liječnički pregled...

Ante Ćorić stigao je u Italiju! Dinamovom mladiću predstoji još samo liječnički pregled i postat će član Rome, u koju je stigao za sedam milijuna eura bez bonusa.

U subotu je sletio u zračnu luku u Rimu u društvu svog oca i odvjetnika, kako bi se sastao s direktorom Rome Monchijem. Očekuje se da će potpisati petogodišnji ugovor.

#ASRoma have struck a deal with Dinamo Zagreb for Ante Coric, worth €7m plus €1m bonuses, and he flew in for a medical today https://t.co/5RzsA7zAWb #LFC #AFC #MCFC #HNS #Hrvatska via @PagineRomaniste pic.twitter.com/DHmrf7P9Ru