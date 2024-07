Ante Rebić: Više nisam igrač Bešiktaša. Tužan sam i sram me

Ante Rebić (30) više nije igrač Bešiktaša. Bivši hrvatski reprezentativac o odlasku iz turskog kluba oglasio se na svom Instagram profilu. Podsjetimo, Rebić je u Bešiktaš stigao iz Milana kao slobodan igrač, no u ekipi Bešiktaša ipak se nije uspio nametnuti. S njim je otpušten i bivši igrač Dinama, bosanskohercegovački nogometaš Ajdin Hasić.

"Dragi navijači Bešiktaša, prošla sezona imala je dobar početak za mene. Iako smo imali poteškoća zbog nekih promjena, nikad nisam odustao. Međutim, podlegao sam ambicijama i doživio tešku ozljedu. Nisam ljut. Samo sam jako tužan i posramljen. Znam da nisam opravdao očekivanja. Ipak, ne vjerujte svemu što piše u medijima", napisao je Rebić.

"Ja sam samo nogometaš koji živi svoju strast prema nogometu i znoji se za pobjedu. Od danas nisam igrač Bešiktaša. Hvala svima na podršci. Nadam se da će ovo biti dobra sezona za vas. Najveći Bešiktaš", dodao je Rebić.

Inače, Rebiću je ugovor s turskim klubom vrijedio još godinu dana, a zarađivao je oko četiri milijuna godišnje. Ipak, Rebić nije bio planu treneru Bešiktaša jer ga se bivši klub htio silno riješiti. Rebić je od Bešiktaša tražio i isplatu svih plaća do kraja ugovora, no turski klub na to nije pristao. Bivši hrvatski reprezentativac prošle je sezone za Bešiktaš odigrao tek sedam utakmica, od kojih je posljednja bila u veljači.