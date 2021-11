Još je malo ostalo do velikog MMA spektakla u Osijeku. FNC i Dražen Forgač u dvorani Gradski vrt organiziraju finale Armagedona (pet borbi). Pobjednici će dobiti priliku za izlazak na još veću scenu. Priredba je na rasporedu 4. prosinca uz prijenos na YouTube kanalu 24sata.

POGLEDAJTE VIDEO: Alberto Antić vs. Rusi Minev

FNC je ugovorio i šest superborbi koje će biti dostupne na PPV platformi FNC.tv po cijeni od 29 kuna. Podsjetimo, priredbu predvodi meč najboljeg hrvatskog poluteškaša Ivana Erslana (29, 10-1-1) protiv brazilskog ‘Frankensteina’ Henriquea Da Silve (32, 16-7). Popis ostalih borbi pogledajte OVDJE.

Za pobjednika turnira u kategoriji do 77 kilograma borit će se mladi hrvatski borac Alberto Antić (19) i Bugarin Rusi Minev (24).

'Trenirao sam kod Pijetraja'

- Krenuo sam s boksom, trenirao sam kod Leonarda Pijetraja tu u Dubravi. Brat je, pak, počeo dolaziti na treninge Bernarda Bana. Jednom sam i ja došao s njim, MMA mi se na prvu svidio i ostao sam - priča nam mladi MMA borac Alberto Antić (19) pa nastavlja:

- Sjećam se prvog treninga, bilo je to 2014. godine. Trener Ban je ostao još pola sata nakon treninga meni i prijatelju pokazivati poluge. Vrhunski trener, svima u dvorani spreman je posvetiti se maksimalno, odvojiti svoje vrijeme. Napravio je najbolje borce.

Banovi borci sjajni su u parteru, ali Antić ima još oružja.

- Kažem, došao sam iz boksa pa mi ručne tehnike nisu predstavljale problem. Ipak, stil sam morao prilagoditi jer je MMA nešto drugo u odnosu na boks. Gledao sam Mineva, borili smo se na istoj priredbi. Očekujem da će ići na hrvanje, ali svi znaju da mi kod Bana dosta radimo baš na tom segmentu. Očekujem pobjedu, volio bih ga nokautirati, ali tko zna, možda i on iznenadi mene - priča dobro raspoloženi Antić.

'Dolaze moji Janjevci'

Obitelj ga podržava.

- Imam četiri sestre i jednog brata, svi su stariji od mene. Jasno, podržavaju me. Njima je bitno da se bavim bilo kakvim sportom, samo da nisam u kući. Dobro, mami malo teško pada, nije joj lako gledati moje borbe, ali to je tako. Tu su i moji Janjevci, Dubrava je najbolji kvart. Bez njih bi sve ovo bilo teže, svi će doći u Osijek, dvorana će biti puna - priča Antić pa dodaje:

- Uz MMA, radim u autopraonici. Najteži posao je ustati ujutro, volim spavati, ha-ha. Također i usisavanje, ali i to je jedna vrsta treninga.

Antić ima veliku želju.

- Uzori su mi Mirko Filipović i Ante Delija, to su legende ovog sporta u Hrvatskoj. Volio bih jednog dana otići kod njih, odraditi koji trening - iskreno će Antić.

'Volim kebab i pizzu'

Teško mu je skidati kile.

- Obožavam jesti kebab i pizzu, zato mi je skidanje kila valjda najteži dio u MMA.u, ali kad uđem u kavez, sve će se zaboraviti. U kavezu sam baš opušten.

Antićev trener Ban detektirao je slabosti bugarskog protivnika.

- Sjajan je hrvač, bio je bugarski prvak u tom sportu. Njegov je problem što je jednodimenzionalan, previše se oslanja na to hrvanje. Antićeva prednost je u stojci, Minev je tu 'tanak'. Sjećam se kad je Antić došao na prvi trening, bio je debeljuco, njegova sestra me molila da ga primim, da napravim nešto od njega. Danas je građen kao Apolon - kaže Ban kroz smijeh.

'U Šibeniku je bilo spektakularno'

Minev je prvi bugarski borac koji je nastupio na Armagedonu.

- Odlučio sam doći ovdje na prijedlog svog trenera Ivana Đorđevića. Pokazao sam u ova dva meča na putu do finala da sam ozbiljan i da u budućnosti želim nastupati pod okriljem FNC-a na profesionalnim priredbama. Protivnici do sad nisu bili previše zahtjevni tako da još nisam pokazao najbolje od sebe. Polufinale u Šibeniku bilo je spektakularno, organizacija kao u najvećim promocijama.

Ne slaže se s Antićevim opaskama da nije dobar u stojci.

- Ma ne, dobar sam u svim segmentima, sve radim jednako. U pripremama za Antića pomaže mi Marko Bojković. Najveći uzori su mi Georges St-Pierre te pokojni Kevin Randleman. Oni su jako utjecali na moj stil borenja.

'Obožavam curine palačinke'

Mišljenje o Antiću?

- Ma on me uopće ne zanima, ne razmišljam o njemu, već samo o sebi. Moja prednost je iskustvo, dobar kardio. U MMA sportu sam pet godina, u borilačkim sportovima općenito čak 10 godina. Antić je u jednom intervjuu rekao da će me nokautirati. Pričekajmo 4. prosinca.

On, za razliku od Antića, problema sa skidanjem kilograma nema.

- Ma kakvi, u stanju sam za 20-ak minuta skinuti i do dva i pol kilograma. U to su se svi mogli uvjeriti na prethodnim priredbama. Najdraža hrana su mi palačinke, moja cura ih sjajno radi. Meso ne jedem - kaže Minev za kraj.