Skupili 120.000 kuna i Anti će ostati lopta: Veliko hvala svima

Ajme, pa nisam spavao cijelu noć. Vjerojatno ne znam ni gdje sam, suze same idu, kaže nam Martin Perković, otac 14-godišnjeg dječaka Ante koji je u humanitarnoj akciji ‘Vratimo Palčiće u Petrovu’ na aukciju za 200 kuna ponudio loptu s autentičnim potpisom nogometne legende Ryana Giggsa.

Pravila aukcije bila su jasna, onaj koji uplati najvišu svotu za Palčiće i obnovu Petrove dobiva željenu loptu. No, Hrvatska se u ovoj priči opet ujedinila, ljudi su masovno počeli uplaćivati novac, za pomoć Palčićima, ali pod jednim jedinim uvjetom - da Ante zadrži svoju najdražu loptu. U manje od 24 sata na aukciji je prikupljeno više od 120 tisuća kuna, novac za Palčiće stiže sa svih strana svijeta, iz svih krajeva Lijepe naše, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Njemačke, SAD-a, Kanade...

- Kako je došlo do cijele priče? Pa na Facebook stranici ‘Vratimo Palčiće u Petrovu’ sam vidio objavu prijatelja Alena Jukića koji je na aukciju dao golmanski dres hrvatske reprezentacije koji je nosio na Svjetskog prvenstva u futsalu, a znam koliko mu je on značio. I onda sam i ja odlučio nešto donirati, gledao sam po kući čime mogu pomoći Palčićima, pa smo se sjetili te lopte - priča nam Martin Perković, pa nastavlja:

- Na Facebook sam stavio dvije slike, Antu s tom loptom, pa i sliku na kojoj je s Ryanom Giggsom, kako bi se ljudi uvjerili u autentičnost cijele priče. I tu je sve krenulo, ljudi su se počeli javljati, slati brojne slike i poruke podrške, hvala Bogu i donirati za Palčiće što je na kraju i najbitnije. Ma iskreno, ovakvom odjeku ove naše priče se nitko nije mogao nadati, mi smo samo željeli dati svoj doprinos u ovoj hvalevrijednoj humanitarnoj akciji i pomoći Palčićima.

Ryan Giggs je još 2016. godine iznenadio štićenike Udruge za Down sindrom Zagreb, te se s djecom i njihovim roditeljima družio u prostorijama Udruge na zagrebačkom Jarunu.

- Da, Giggs je tada kao ambasador Unicefa stigao u Zagreb, došao i u našu Udrugu, pa se slikao s djecom, potpisivao brojne lopte. A jedna takva je ova Antina koja je i ponuđena na aukciji za Palčiće.

Martin Perković nastavlja...

- Ante ima down sindrom i on ne razumije sve što se sada događa, ali vidimo kako je sretan. Mi smo sretni, on je sretan. Primjećuje da se nešto događa oko te spomenute lopte, odjenuo je majicu Dinama, slikao se s njom i loptom, a osmijeh mu je cijelo vrijeme prisutan na licu. Inače, Ante jako voli sport, trenira nogomet i ide na vježbe preko udruge Sunce u program sportske škole za djecu s poteškoćama u razvoju.

A kako na cijelu situaciju gleda otac?

- Iskreno, čak mi je i nekako neugodno, najradije bi se i negdje sakrio. Nemam puno riječi, baš sam ponosan na ovaj narod, sve te dobre ljude, ali i na naše Palčiće. Sretan sam, Palčići su nam na prvom mjestu, oduševljen sam načinom na koji su ljudi reagirali, ovo nam je svima put za bolje sutra - završio je ponosni otac Martin Perković.

Maleni Ante ujedinio je Hrvatsku, a putem Facebooka stižu razna obećanja. Navijači iz Dubrovnika su obećali Anti na kućnu adresu poslati šal Dinama, ponosni Dalmatinci najavljuju kako će mu stići i šal Hajduka, jedna osoba je spremna malenom Anti poslati i loptu s finala Lige prvaka.

To nije sve, putem Facebooka je krenuo prijedlog navijača da Futsal Dinamo organizira međunarodni turnir na Šalati u njegovu čast gdje bi se sav prihod od ulaznica donirao Udruzi Down Zagreb.

Ovakva priča vraća ljudima nadu, ovo je za mnoge jedna od najljepših humanitarnih akcija godine. Ljudi su još jednom pokazali veliko srce, ujedinili se za Palčiće i Antu koji će sada zadržati svoju najdražu loptu, te s njom zabijati još mnoge golove...