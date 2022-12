Antolić: Neću odustati! Ljudi me zovu i plaču, a imam signale da će stati razgovori oko stadiona

Najbolja sportašica Zagreba za ovu godinu atletičarka je Sandra Perković, najbolji sportaš Anđelo Kvesić, najbolja momčad nogometaši Dinama, najbolja ekipa rukometašice Lokomotive, najbolji par veslačka braća Martin i Valent Sinković.

Ipak, ceremoniju u zagrebačkom hotelu Garden Inn u drugi je plan stavio dolazak člana uprave Dinama Krešimira Antolića kojemu je skupština na redovnom zasjedanju u utorak izglasala nepovjerenje i odluku o odlasku dala u ruke izvršnom odboru, za koji još nije poznato kad će zasjedati.

Antolić je o svemu bez zadrške govorio nakon dodjela nagrada.

- To što se događalo na skupštini sigurno ne ide na čast Dinamu i ne znam zašto je pokrenut taj postupak, to morate pitati režisera - rekao je član uprave Dinama.

Tvrdi da ga klupski zaposlenici i dalje podržavaju iako je jasno da odlukom skupštine prevladava struja Zdravka Mamića, pravomoćno osuđenoga na šest i pol godina zatvora za gospodarski kriminal u Dinamu, koji se nalazi u bijegu.

- U protekla tri dana dobio sam šokantan broj poruka i poziva potpore od navijača i zaposlenika kluba. Vidim da se perfidno govori da su zaposlenici protiv mene, 15 ljudi koji su u skupštini baš su unisono podigli taj listić i ne bih ulazio u to zašto se to tako dogodilo. Ljudi su me zvali, plakali i nemam pravo odustati. Ni Neću. Pozivam sve da se vode zakonitošću i vode računa o Dinamu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na dodjeli nagrada stajao je iza leđa predsjedniku Mirku Barišiću, a tvrdi da ima i dalje njegovu podršku.

- Ponosan sam što imam potporu predsjednika Barišića koji mi nema razloga podilaziti. On jako dobro razumije o čemu se tu radi.

Je li to bila planirana točka dnevnog reda skupštine?

- Nije, hoće li ona biti verificirana ili ne, time se neću baviti jer bi to značilo da sam učinio nešto pogrešno, a nisam. Radim svoj posao, a ljudi koji su tražili moju smjenu dali su mi novi mandat u lipnju 2021. Pravih razloga za smjenu nema, neću se maknuti jer imam obvezu prema svima koji su me podržali. A i javnost je dobro prepoznala pozadinu - tvrdi Antolić.

Dobro, a je li to onda Mamićev obračun s njime?

- Kad bih govorio o konkretnim osobama, išao bih na ruku onome što se stvara u javnosti, a to je da želim voditi klub. Vode ga predsjednik i predsjednica, a ja sam dio uprave. Nemam ambicija izlaziti izvan granica svoje ingerencije. Skupštinari? Njih morate pitati jesu li naklonjeni Mamiću. Ne želim ulaziti u osobne konotacije - rekao je.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Na pitanje kakav je njegov odnos s bjeguncem, bio je jasan:

- Nemam ga i ne čujemo se.

Spomenuo je još jednu zanimljivu stvar.

- Klub je tu iznad svega, volim Dinamo 41 godinu, radio još jedan dan ili 10 godina uvijek ću ga voljeti i emocija će biti ista. Međutim ovdje se radi o tome kakav klub navijači, sponzori, grad i država žele. Žele li da sjedište Dinama bude u Maksimirskoj 128 ili negdje drugdje? Nemam nikakav animozitet ni prema jednoj osobi koja stoji iza te inicijative, želim samo da se poštuju zakoni, da se ono što se dogodilo 12. prosinca i način komunikacije više ne ponove. Dinamo je simbol hrvatskog sporta i ne zaslužuje da se takve stvari događaju na njegovim skupštinama.

Kakvu odluku izvršnog odbora očekuje?

- Pozitivan sam i miran, došao sam raditi i u utorak i u srijedu, tako ću svaki dan dok mi netko ne kaže suprotno. Nakon toga sjest ćemo i vidjeti kako dalje, a po našem statutu, odluka je u rukama predsjednika Barišića. Ne opterećujem se njome, ali neću dozvoliti da se ide na moju obitelj i ugrožava egzistencija meni najbližih ljudi koji rade u Dinamu.

Na što konkretno misli?

- Nije bilo direktnih prijetnji, nisam lik kojem se jednostavno može prijetiti, ali čuo sam da je bilo prijetnji otkazom meni najbližim ljudima s kojima sam emotivno vezan i koji rade u klubu. To je granica koja se ne smije prijeći - kaže.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Može li njegova eventualna smjena ugroziti razgovore o izgradnji stadiona, upitali su ga.

- Dio sam tima koji razgovara s predstavnicima Grada o stadionu. U utorak imamo sastanak, nadam se da ću na njemu biti. Kako će to utjecati na te razgovore? Imam signale da se oni neće nastaviti. Ali ponavljam, ne zato što netko voli mene, nego ne žele nastaviti razgovore u takvom ambijentu i odnosima koji su se dogodili. Bilo bi mi žao jer smo u proteklih godinu i pol mukotrpno pregovarali s novom gradskom vlašću, danas s njima zbilja imamo korektan odnos - rekao je Antolić i zaključio:

- Bio sam i na razgovorima s predstavnicima Ministarstva sporta i Vlade oko gradnje stadiona, država je napravila zakonske pretpostavke za izgradnju. To prepuštam njima, neću to koristiti za lobiranje oko mog statusa jer smatram da nisam učinio ništa pogrešno da bi se pokretao postupak.

Najčitaniji članci