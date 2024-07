Anton i Patrik Lončarić u debiju do polufinala OI: 'Sve izgleda normalno, a onda čuješ taj huk'

Braća Patrik i Anton Lončarić plasirali su se u subotu u polufinale dvojca na pariće na svojim prvim Olimpijskim igrama u Parizu. Nakon nešto slabijeg ulaska u utrku oni su silovitom završnicom u svojoj kvalifikacijskoj skupini bili treći s vremenom 6:24,62. Najbrža je bila rumunjska posada (6:16,47), a drugi Norvežani (6:22,36).

- Lijepo zvuči, prvi korak je odrađen, treće mjesto, izbjegli smo ono čega smo se bojali. Tu smo - rekao je Patrik Lončarić za HTV.

- Krenuli smo poprilično jako, veći je problem ovaj drugi dio, tražili smo se i brzo se našli, to nam dosad nije išlo. Od kilometra je krenulo još jače, tribine kreću od kilometra i to vas digne. Kad smo prošli Talijane prebacili smo fokus na drugu metu. Na kraju nismo ispraznili tankove do kraja nego završili trećim mjestom. Odradili smo dobru utrku, trener je zadovoljan i vidjet ćemo što možemo u polufinalu - dodao je Anton.

Kakav je bio osjećaj?

- Više smo se fokusirali sami na sebe. Izgleda kao normalna utrka na startu, a onda vidiš tu publiku i taj huk koji ti da toliki motiv. Pripreme su nam dobro išle, ali nismo imali potvrdu kako to točno izgleda do danas. To je prvi ispunjen zadatak, sad slijedi dobar odmor, još nekoliko treninga i onda ćemo pokazati što možemo u polufinalu, sve je moguće. Vjerujemo da smo dobri za borbu - rekao je Patrik.

Kakva su predviđanja za polufinale?

- Trenutačno se osjećamo jako lagano, ima tu još toga za baciti. Idemo korak po korak, vidjet ćemo - zaključio je Anton.

Osječka braća blizanci su u dramnatičnim okolnostima izborili Pariz jer je olimpijsku vizu vadilo pet od šest čamaca u B finalu lanjskog Svjetskog prvenstva u Beogradu. Lončarići su cijelu utrku bili upravo zadnji, da bi u dramatičnom finišu za 16 stotinki sekunde prošli ciljem kao peti ispred nesretnih Danaca. Polufinale je na rasporedu u utorak s početkom u 11.10.