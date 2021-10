Sjajna velika nada hrvatskog tenisa Antonia Ružić (18) na turnir u Hamburg otputovala je kao 727. igračica svijeta. A onda su padale jedna po jedna, u četvrtfinalu je upisala i prvu pobjedu nad tenisačicom iz topa 100 u karijeri, a u nedjelju je podigla pobjednički pehar!

U finalu ITF turnira nagradnog fonda 25.000 dolara djevojka iz Orehovice u blizini Čakovca pobijedila je i Mađaricu Timeu Babos, nekad 25., a danas 149. igračicu svijeta. Deset godina starija Mađarica predala je finale kod rezultata 6-2, 4-1 za Antoniju.

Bila joj je to 12. uzastopna pobjeda u nizu! Prije dva tjedna je krenula u kvalifikacije za ITF turnir u Lagosu i osvojila ga bez izgubljenog seta.

Potom je u Hamburgu osvojila i drugi turnir u dva tjedna, nakon čega bi trebala doći oko 355. pozicije na WTA ljestvici.

Idući tjedan Ružić je prijavila novi ITF turnir nagradnog fonda 25.000 dolara, u Istanbulu.

Antonia je ljetos postala prva Hrvatica europska teniska prvakinja do 18 godina. Titula koju su osvajali Ivan Lendl, Mats Wilander, Carlos Moya, Robin Soderling, Karen Hačanov, Stefanos Tsitsipas, Martina Hingis, Conchita Martinez, Ana Kurnjikova, Barbora Krejčikova... Ta se prvenstva igraju od 1976. i jedini Hrvati s titulom bili su Nikola Mektić i Antonio Veić u konkurenciji parova 2006. godine.

- Teško je financirati nečiju tenisku karijeru, ali uvijek pronađemo prijatelje, sponzore koji pomognu. Antonia ima pravi put, samo treba ostati skroman i čvrsto na zemlji - rekao nam je tada njezin otac Alen Ružić.

Cilj joj je samo napredovati.

- Ma naravno da je cilj ući među top 100, a možda i više. No, ono najvažnije da sam zdrava i da uživam u tenisu - objasnila je Antonia, čiji su teniski uzori Novak Đoković i Rafael Nadal te Simona Halep.

No, ima nešto teniskog u tom Međimurju. Još 1926. godine osnovan je Teniski klub Franjo Punčec, čija je članica i Antonija.

- Mi Međimurci imamo taj prkos u sebi. Želimo napraviti nešto iz tog našeg malog Međimurja. Želimo da svijet čuje za nas i Međimurje - ističe Antonia, koja je do 12. godine paralelno trenirala karate u Karate klubu Mala Subotica.

- Osvajala sam čak nekoliko puta naslove državne prvakinje u karateu, ali nisam jednostavno mogla na dva fronta. Odlučila sam se za tenis i izgleda da sam dobro odlučila - priča cura iz Orehovice koja slobodnog vremena nema na pretek.

- Volim šetnje u prirodi, no kad sam kod kuće družim se sa sestrom i prijateljima te prijateljicama - kratka je Antonija koja ima zanimljivi hobi.

- Luda sam za bojanjem, i to bojanki za odrasle. To me opušta i uvijek bojam prije svojih mečeva da odvratim negativne misli - zaključila 18-godišnjakinja koja je nedavno maturirala u čakovečkoj Gimnaziji Josipa Slavenskog.