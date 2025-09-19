Obavijesti

Anže Kopitar: Gotovo je, ovo će mi biti zadnja sezona u NHL-u

Piše HINA,
Foto: Instagram

Anže Kopitar, slovenski hokejaški as, objavio kraj karijere u NHL-u! Nakon 20 godina s LA Kingsima, vraća se u Sloveniju s obitelji. Emotivan oproštaj od hokejaške scene

Slovenski hokejaški as Anže Kopitar (38) na konferenciji za novinare u Los Angelesu, u pratnji supruge Ines i djece Neže i Jakoba, objavio je da će ovogodišnja sezona NHL-a biti njegova posljednja. Nakon dugog razmišljanja, Kopitar je "teška srca" donio odluku o povlačenju iz sporta. Rekao je da će se nakon sezone vratiti u Sloveniju sa svojom obitelji. Kopitar je kazao da ga obitelj podržava dugi niz godina, pa je odlučio posvetiti im više vremena.

- Zaslužuju muža i oca koji će biti kod kuće i prisutan u trenucima života koji dolaze. Djeca ulaze u vrlo važno razdoblje svog života i želim im biti što više dostupan - kazao je Kopitar.

- Znao sam da ovog ljeta moram dati sve od sebe kako bih se pripremio za sezonu i na to se trenutačno fokusiram - dodao je.

Kopitar je postao prvi Slovenac koji je zaigrao u NHL-u nakon debija 2006. u dresu Los Angeles Kingsa, kluba u kojem je proveo cijelu karijeru. Rekorder je Kingsa po broju nastupa (1.454) i asistencija (838), drugi je po broju bodova (1.278), a treći po broju golova (440). Na ulazu u svoju 20. sezonu s "kraljevima" kazao je kako nikada nije razmatrao druge klubove.

- Za mene je Los Angeles oduvijek bio moja momčad, moj dom. Ovdje smo se uvijek osjećali ugodno, moja djeca su ovdje rođena, tako da nikada nisam razmišljao o odlasku bilo gdje drugdje. Činjenica da smo prvi donijeli trofej u Los Angeles čini ga još posebnijim. A onda je bio još jedan. To su ključni trenuci, sjajne uspomene koje ne možete jednostavno ignorirati - rekao je sjajni slovenski hokejaš.

- Zašto sam sada objavio vijest? Jednostavno sam osjećao da želim da se ovo sada riješi kako ne bih poremetio pripreme momčadi. Zadnje što sam želio je skrenuti pozornost s momčadi i usmjeriti je na sebe - rekao je na posebnoj konferenciji za novinare, dodajući:

- Jednostavno sam osjećao da je ovo najbolje vrijeme.

Odluku je prvo objavio suigračima jer su se počele pojavljivati ​​glasine, a nije želio da saznaju vijest iz medija.

- Još imam puno motivacije, puno energije, puno želje za natjecanjem na najvišoj razini. Jedva čekam da počnemo.

Kopitar je također potvrdio da se on i njegova obitelj planiraju vratiti kući u Sloveniju, gdje će urediti svoj život.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
