Anzulović i cijela njegova ekipa imaju koronu! 'Boljelo me sve, nakljukali su me antibioticima'

Ja nisam nešto posebno zabrinut, ali kroz sve ovo puno je teže prolaziti bez obitelji, a od nje sam udaljen više tisuća kilometara, rekao je bivši izbornik hrvatske košarkaške reprezentacije...

<p>Većina sportova je započela, u nekim državama navijači su se vratili na tribine, ali situacija oko korona virusa u sportu je sve gora i gora. Covid je stvarao velike probleme u ABA ligi, Euroliga je poduzela najveće moguće mjere, a korona sada stvara probleme i u VTB ligi u kojoj nastupaju klubovi iz Rusije, Kazahstana, Bjelorusije, Estonije i Poljske.</p><p>U tome natjecanju nastupa <strong>Jenisej Krasnojarsk</strong>, klub bivšeg hrvatskog izbornika <strong>Dražena Anzulovića</strong>, a njegova momčad neko vrijeme neće igrati jer je čak 12 od 13 igrača zaraženo virusom te uz to i sedam članova stručnog stožera, uključujući i njega samog.</p><p>- Čak 12 od 13 naših igrača je pozitivno na Covid-19, a pozitivno je i sedam članova stručnog stožera, skupa sa mnom i kondicijskim trenerom Matom Pasarićem. U izolaciji jedino nije naš Amerikanac Leyton Hammonds koji je bio ozlijeđen pa s nama nije trenirao niti je igrao utakmice - rekao je Dražen Anzulović za<a href="https://www.vecernji.hr/sport/hrvat-se-javio-iz-zarista-korone-svi-smo-zarazeni-osjecam-slabost-i-preznojavam-se-1437729" target="_blank"> Večernji list.</a> </p><p>Prvo su petorica igrača bila zaražena, a vodstvo lige je, unatoč tome, prisililo Jenisej da odigra utakmicu protiv Tsmoki Minska. To je stvorilo nove probleme jer je cijela bjeloruska momčad također morala u izolaciju.</p><p>- S obzirom na to da njegov test nije stigao do početka utakmice, već nakon nje ispalo je da je Hogue igrao zaražen. A od našeg liječnika sam čuo da je sada i gotovo cijela momčad Tsmokija također u izolaciji.</p><p>Cijela momčad mora boraviti u izolaciji dok ne prebole koronu, utakmica protiv Uniksa je otkazana, a u pitanju je i ona protiv Kaleva koja se igra 25. listopada.</p><p>A kakve simptome ima bivši hrvatski izbornik?</p><p>- Prvi dan sam osjećao bolove u mišićima, nogama i ramenima, a boljela me i glava. Tada su me nakljukali antibioticima i dobro sam se osjećao, ali kada su me skinuli s toga, tri dana sam spavao. A puls mi je naglo skočio kada sam krenuo promijeniti posteljinu. Više nemam temperaturu, ali i dalje osjećam slabost i preznojavam se. Ja nisam nešto posebno zabrinut, ali kroz sve ovo puno je teže prolaziti bez obitelji, a od nje sam udaljen više tisuća kilometara - kazao je Anzulović koji će u karanteni morati biti do 21. listopada.</p><p>Zula je u Krasnojarsk, koji se nalazi u dalekom Sibiru, stigao 2019. godine, nakon otkaza u hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji koja je u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo doživjela debakl. Prošle sezone je krenuo dobro, ali zaustavila ih je korona zbog čega je cijela sezona poništena. Ovaj put su krenuli s dva poraza, ali njegova momčad neko vrijeme neće biti na parketu zbog korone koja je zaustavila sve.</p>