Anzuloviću otkaz, na njegovo mjesto dolazi Ante Grgurević...

Ono što su ljubitelji košarke u Splitu čekali tjednima, pa i mjesecima, danas je dobilo službenu potvrdu, Vladimir Anzulović odlazi iz kluba, a momčad preuzima njegov pomoćnik, bivši igrač Splita i šef omladinskog pogona Ante Grgurević. Razlaz ima formu sporazuma, no jasno je da se na ovaj potez odlučio klub jer Anzulović nije mogao probuditi momčad koja je zapala u krizu.

- Žalimo što je došlo do prekida suradnje s Anzulovićem, koji je odradio kvalitetan posao u ovih sedam-osam mjeseci na Gripama, ali nedostajalo je i sreće, a uz razvoj mladih igrača, rezultat je jedna od stavki po kojoj se mjeri učinak. Idemo dalje, svatko svojim putem, Anzuloviću želimo sreću u nastavku karijere. Do kraja sezone momčad će voditi naš legendarni igrač Ante Grgurević, koji ima punu podršku vodstva kluba i još jednom se stavio na raspolaganje kada je to bilo potrebno KK Splitu - rekao je direktor KK Splita Edo Blažević.

Ono što je jednoj i drugoj strani bilo važno je da se rastanu bez repova, i zbog čega su pregovori oko razlaza potrajali dva dana duže, jer već nakon poraza u Šibeniku bilo je jasno da mora doći do promjene.

- Žalim što nisam dovršio započeto na Gripama, ali svjestan sam svih zamki, koje nosi trenerski posao. Vjerujem da sam ostavio kvalitetne temelje, iskreno i ja sam rezultatski očekivao više, ali niz okolnosti, u prvom redu mislim na ozljede, dovele su nas do ove situacije u kojoj smo se razišli. U svakom slučaju, dani na Gripama ostat će mi u iznimno ugodnom sjećanju, KK Splitu i mom nasljedniku želim sve najbolje u daljnjem radu. Hvala upravi, suradnicima, a najveća zahvala ide igračima, prolazili smo kroz intenzivnih osam mjeseci, bilo je kvalitetnijih i nekvalitetnijih predstava, ali nitko nam ne može oduzeti da smo izgledali i disalo kao jedan organizam - kazao je Anzulović.

Grgurević, jedan od simbola rada, reda i poštenog odnosa KK Splita u kojem je kao igrač i trener proveo više od dvadeset godina, a krajem 2018. godine postao je i šefom omladinskog pogona.

- Nema tu prevelikih priča, idemo raditi, prebroditi ovaj period, jednostavno sport je takav da se čest ne zna što donosi sutra. Stavio sam se na raspolaganje klubu, koji je iznad svih nas, i tako uvijek mora biti. Anzuloviću hvala na svemu što je odradio, uz mene će na klupi biti Ante Marović i Hrvoje Radanović - rekao je 43-godišnji Grgurević.