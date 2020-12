Arapi tvrde da Mamić preuzima UAE! 'Dogovor je još daleko, on je fokusiran samo na Dinamo'

Zoran Mamić ima više nego uspješnu sezonu na klupi Dinama. Osigurali su 'europsko proljeće' i igraju fenomenalno. Hoće li Zoki napustiti Dinamo baš sad, kad je na vrhu?

<p>Bivši trener Al Aina, a sadašnji<strong> Dinama Zoran Mamić</strong> pristao je preuzeti funkciju izbornika Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE), tvrdi tamošnji medij <a href="https://www.gulftoday.ae/sport/2020/12/06/former-al-ain-coach-zoran-mamic-agrees-to-take-over-uae-reins-say-sources" target="_blank">Gulf Today</a>.</p><p>Nogometni savez UAE-a jasno je dao do znanja da želi dovesti trenera koji ima iskustva u AGL-u (Liga Ujedinjenih Arapskih Emirata). Zoran Mamić odveo je 2018. Al Ain do rekordnog 13. naslova prvaka i prvog nakon tri godine bez većeg trofeja. </p><p>Interesa je bilo i prije nego što je Mamić postao trener Dinama, ali on je u ovom trenutku samo fokusiran na završnicu jesenskog dijela sezone s Dinamom.</p><p>- Očekuje se da će Mamić potpisati ugovor nakon raskida ugovorom s Dinamom, što bi se trebalo dogoditi u narednih nekoliko dana. Neki izvori navode da će potpisati dvogodišnji ugovor za kojeg bi trebao zaraditi četiri i pol milijuna eura - pišu arapski mediji.</p><p>Tamošnji savez nedavno je smijenio kolumbijskog stratega Jorgea Luisa Pinta koji je na SP-u 2014. doveo Kostariku do četvrtfinala. Pinto je vodio momčad u tek tri prijateljske utakmice tijekom pet mjeseci. </p><p>Očito je Mamić ostao u odličnim odnosima s ljudima iz arapskog nogometa, no teško je povjerovati da bi otišao s Dinamove klupe baš sada, kad je na vrhu. Dinamo je osigurao 'europsko proljeće' kolo prije kraja grupne faze i tek treba vidjeti s kim će se 'pohrvati' u Europi, a kako izgledaju na terenu, mogu se boriti sa svima. </p><p>Kako saznajemo iz klupskih izvora, interes Emirata stalno postoji, za izbornika ga žele i najbolji igrači te reprezentacije. Mamić je ostavio trag u toj zemlji, s Al Ainom je ostvario sjajne rezultate i došao do finala klupskog SP-a. Kako doznajemo, informacije o njegovom dolasku na mjesto izbornika su netočne. Zasad nema pregovora.</p><p>Podsjetimo, Mamić je dosad u karijeri vodio Dinamo nakon čega je otišao put Saudijske Arabije gdje je na čelu Al-Nassra proveo 20 utakmice prije nego što se zaputio u spomenuti Al-Ain. Tamo je proveo dvije lijepe godine pa se odlučio vratiti u Saudijsku Arabiju, ali ovog puta u Hilal. I tamo je zadovoljio struku s 11 pobjeda u 16 utakmica, ali se odlučio vratiti u 'svoj' Dinamo.</p>