Arbitražni sud odlučio: Dinamo je dobio spor protiv Hasića!

Priča je počela prije godinu dana Ajdin Hasić, tada 17-godišnjak, bio je jedan od najboljih igrača Dinamove škole. Naravno, kao takav trebao je dobiti novi ugovor, no tu počinju problemi.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako je Ajdin bio maloljetan, a otac mu je živio u Bosni i Hercegovini, iz Dinama su poslali dva potpisana ugovora u BiH kako Hasić senior ne bi morao dolaziti u Zagreb zbog potpisa.

No Ajdinov otac potpisao je samo jedan ugovor i to onaj o raskidu između Dinama i Ajdina. Novi ugovor, koji je bio ranije dogovoren, nije potpisao iskoristivši povjerenje čelnika Dinama. Preciznije, zloupotrijebili su povjerenje ljudi u Dinamu. I tu dolazi do raskida, Dinamo je ostao bez najtalentiranijeg juniora, no Zagrepčani su se žalili Arbitražnom sudu u Hrvatskoj.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ajdinova majka Sazbera je pak tvrdila da Dinamo nikad nije ponudio novi ugovor njenom sinu te da na njega nisu ozbiljno računali dok nije došla ponuda Real Madrida. Tvrdila je, citiramo, "Dinamo je raskinuo ugovor s Ajdinom i onda, da bi prekrili tu svoju lošu procjenu, prijavljuju policiji u Zagrebu nestanak Ajdina i da bi nas onda progonila policija kao da smo neki kriminalci". Također, tvrdila je da u klubu nisu vjerovali da će njen sin postati igrač.

No, u sporu Dinama i Hasića, Arbitražni sud u Hrvatskoj odlučio je da je pobjednik - Dinamo, što je velika stvar i pobjeda za klub iz Maksimira.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I što sad? Ajdin ima pravo na žalbu, koju će, kako saznajemo, gotovo sigurno pokrenuti Arbitražnom sudu (CAS) sa sjedištem u Lausanni, kolokvijalno poznatim kao Vrhovnim sudom.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Hasić je, bez ikakve sumnje, bio jedan od najvećih talenata u Maksimiru, predviđala mu se sjajna budućnost, ali očito je da je neće doživjeti u Zagrebu. Oko Hasića je već tad počeo “ples milijuna” i Dinamo je ostao bez igrača zbog kojeg bi se u klupsku blagajnu slili novi milijuni.

U međuvremenu Ajdin Hasić je igrač Bešiktaša, za koji nije odigrao ni minute.