Argentina i Nigerija izabrali su igrače: Oni nas čekaju u Rusiji!

Nakon našeg Zlatka Dalića i islandskog Heimira Hallgrimssona, popis igrača za Svjetsko prvenstvo objavili su i izbornici preostale dvije reprezentacije iz naše grupe, argentinski Jorge Sampaoli i nigerijski Gernot Rohr.

Za početak ćemo krenuti s jednim od najiščekivanijih popisa, a to je onaj Argentinin na kojem ima puno iznenađenja, kako pozitivnih, tako i negativnih po navijače argentinske nogometne reprezentacije.

Iako se radi o preliminarnom popisu od 35 igrača, svoje su mjeto na njemu pronašli Mauro Icardi i Paulo Dybala, za koje se spominje kako neće putovati na Svjetsko prvenstvo sa svojom reprezentacijom.

Kada pogledamo taj popis Gaučosa, u oči nam odmah upada nevjerojatan napadački potencijal koje imaju. Tu se nalaze Leo Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala i Mauro Icardi.

OFFICIAL: Jorge Sampaoli has named @Argentina preliminary 35-man World Cup squad with the final 23 to be announced next Monday. pic.twitter.com/NDDX1erL04