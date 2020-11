Argentinac kao Petrić: Golman dobio crveni u raspucavanju pa njegov suigrač skinuo penal!

Golman Orlanda prilikom izvođenja penala nije stajao na gol-liniji, a u SAD-u takve prekršaje kažnjavaju žutim kartonom. Problem je što je Gallese već imao žuti pa ga je morao na golu zamijeniti suigrač...

<p>Jeste li ikada vidjeli da golman dobio crveni karton tijekom jedanaesteraca? E pa u SAD-u je baš sve moguće. Čak i to. </p><p><strong>Orlando i New York </strong>su se borili za četvrtfinale play-offa MLS lige, a rezultat nakon 120 minuta bio je 1-1 pa su jedanaesterci odlučivali pobjednika. Nešto najgore za svakog navijača. Neizvjesnost i pritisak, stres, a srce tuče kao ludo. Možete misliti kako je bilo navijačima Orlanda kada su vidjeli da je sudac isključio njihovog golmana i to u osmoj seriji raspucavanja.</p><p>Golman Orlanda Pedro Gallese je pri rezultatu 4-3 za svoju momčad obranio penal protivničkom igraču i ludnica je mogla početi. Bio je to odlučujući penal kojim je osigurao pobjedu svome klubu. No tako je on mislio. Glavni sudac je ubrzo prekinuo slavlje, konzultirao se s VAR sobom i dao Galleseu drugi žuti karton, odnosno crveni! </p><p>Razlog? Prilikom izvođenja penala golman nije stajao na gol-liniji, a to je jedno od osnovnih pravila tijekom izvođenja jedanaesteraca. S time su se europski suci borili godinama dok se nije pojavio VAR, ali pravila u SAD-u su rigoroznija. Kod ovakvih prekršaja nema opomene već ide odmah žuti karton, a kako je Gallese požutio u 103. minuti, to je značilo isključenje.</p><p><em>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=EHFxeOObF7I&feature=emb_title" target="_blank">OVDJE.</a></em></p><p>- Drugi žuti karton je zbog izlijetanja, jer se u trenutku izvođenja udarca pomjerio sa gol-linije i nijedan dio noge nije bio u dodiru s gol-linijom. Ovaj prekršaj zahtijeva obaveznu kaznu prema pravilima igre za 2019/20, po kojima se MLS igra u regularnoj sezoni i play-offu - objasnili su iz MLS-a.</p><p>Kako izmjene u penalima nisu dopuštene, trener je morao odabrati jednog igrača koji će stati na gol. Izbor je pao na Argentinca Rodriga Schlegela. Portugalac Nani je promašio penal, New York zabio oba i rezultat je bio 5-5. A onda je stvar u svoje ruke uzeo Schlegel koji inače igra stopera. Sjajno je obranio Thorarinssonu i svojoj momčadi osigurao meč loptu, a Michel je zabio posljednji penal i Orlando odveo u četvrtfinale. </p><p>Bila to prava ludnica u gradu Disneylanda u kojoj je jedan Argentinac postao junak. Dočekao je svojih 'pet' minuta slave jer mu je to bio tek treći nastup u ovoj sezoni. Minute je dobivao na kapaljku, nije bio u planovima trenera, a onda se postao junačina. Skinuo je nevjerojatno bitan penal i spasio svoju momčad ispadanja. I podsjetio nas na našeg Mladena Petrića.</p><p>Bivši hrvatski nogometaš istu stvar je napravio 2006. godine kada je Basel odigrao 2-2 s Nancyjem u Kupu Uefa, a Petrić je obranio jedanaesterac u posljednjoj sekundi utakmice. </p><p> </p>